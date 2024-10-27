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Sandık Kokusu'nda Necip Memili, Seda Türkmen ve Ece İrtem'den Sonra Bir Oyuncu Daha Veda Etti!

Sandık Kokusu'nda Necip Memili, Seda Türkmen ve Ece İrtem'den Sonra Bir Oyuncu Daha Veda Etti!

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 18:17

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Necip Memili, Seda Türkmen ve Ece İrtem’in diziden ayrıldığının açıklandığı haftanın sonunda gazeteci Birsen Altuntaş bir oyuncunun daha veda ettiğini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'na geçtiğimiz sezonun sonunda Metin Akdülger'in vedası damga vurmuştu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'na geçtiğimiz sezonun sonunda Metin Akdülger'in vedası damga vurmuştu.

Onun ayrılmasının ardından açılan partner boşluğu Engin Öztürk ile doldurulmuş ve yakışıklı oyuncu diziye çok yakıştırılmıştı.

Onun ayrılmasının ardından açılan partner boşluğu Engin Öztürk ile doldurulmuş ve yakışıklı oyuncu diziye çok yakıştırılmıştı.

Hatta o kadar sevilmiş olacak ki diziden Özge Özpirinçci'nin eski eşini canlandıran Necip Memili'nin diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

Hatta o kadar sevilmiş olacak ki diziden Özge Özpirinçci'nin eski eşini canlandıran Necip Memili'nin diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

Onunla birlikte ne olduysa oldu ve diziden onunla birlikte Seda Türkmen ve Ece İrtem de ayrıldı.

Onunla birlikte ne olduysa oldu ve diziden onunla birlikte Seda Türkmen ve Ece İrtem de ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sercan Badur da diziye veda ediyor. Dizide Mert Melek karakterine hayat veren oyuncu, karakterin hikayesinin bitmesi sebebiyle diziden ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sercan Badur da diziye veda ediyor. Dizide Mert Melek karakterine hayat veren oyuncu, karakterin hikayesinin bitmesi sebebiyle diziden ayrılacak.

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