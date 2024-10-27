MasterChef'te Sezonun İlk Kaşığı Atıldı! Mehmet Şef Kime Kaşık Attı?
MasterChef'te Sezonun İlk Kaşığı Atıldı! Mehmet Şef Kime Kaşık Attı?
MasterChef'te sezonun ilk kaşığı atıldı. Şefler tarafından büyük beğeni toplayan tabağın ardından Mehmet Şef kime kaşık attı?
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Heyecanlı bir sezon olan MasterChef Türkiye'de bir eleme heyecanı daha yaşandı.
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Sezonun başından bu yana pek çok kez şefler kaşık atmayı düşündü ve son anda vazgeçtiler.
Ancak bu kez, üstelik yaklaşık 2 senedir kimseye kaşık atmayan Mehmet Şef, bir yarışmacıya kaşık atmaya karar verdi.
Mehmet Şef MasterChef 2024'ün ilk kaşığını Ezgi'ye attı.
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