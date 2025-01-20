Müge Anlı'da Akılalmaz Olay: İki Hemşire Kardeş Üfürükçünün Yönlendirmesiyle Mühendis Eşlerini Terk Etmiş!
Müge Anlı'da Akılalmaz Olay: İki Hemşire Kardeş Üfürükçünün Yönlendirmesiyle Mühendis Eşlerini Terk Etmiş!
Müge Anlı'da yine akılalmaz bir olay yaşandı. Almanya'dan katılan iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin üfürükçünün sözüyle kaçtıklarını söyledi. İddiaya göre iki hemşire kız kardeş, Köln'de çocuklarına cinlerin saldırdığına kendilerini ikna eden üfürükçü kadının sözlerine inanarak onun yönlendirmesiyle eşlerini terk etti. Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Türkiye'ye kaçan eşlerini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hangi konuyu izlersek izleyelim çok şaşıracağımız detaylarla karşılaşıyoruz. Ancak bu defa Almanya'dan kalkıp Türkiye'ye eşlerini aramaya gelen iki kardeş yine fazlasıyla şaşırttı.
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Emin ve Resul Gaygısız adlı iki kardeş, eşlerinin üfürükçünün sözüyle hareket edip Türkiye'ye kaçtıklarını duyurarak bu sebeple programa başvurduklarını söylediler.
İki kız kardeşle evli olan bilgisayar mühendisi kardeşler, eşlerini çocuklarına cinlerin saldırdığına inandıran bir üfürükçünün kandırdığını söylediler.
İddiaya göre üfürükçü kadın, iki kız kardeşe eşlerini terk ederek Türkiye'ye kaçmalarını söylemiş ve kardeşler, çocuklarını da alarak kaçmışlar.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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