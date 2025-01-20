Yengesiyle Kaçan Adamın Söyledikleri Canlı Yayında Müge Anlı'yı da Rahmi Özkan'ı da Çileden Çıkardı!
Yengesiyle Kaçan Adamın Söyledikleri Canlı Yayında Müge Anlı'yı da Rahmi Özkan'ı da Çileden Çıkardı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son günlerde en çok konuşulan konusu hamile eşini ve hasta ağabeyini bırakıp yengesiyle kaçan Oğuz Çelik. Programın bugünkü bölümünde stüdyoda gerilim arttı. Annesine ve Rahmi Özkan’a sert çıkışlarıyla dikkat çeken Çelik canlı yayında tepki yağmuruna tutuldu. Müge Anlı Oğuz’a sert tepki gösterirken, Rahmi Özkan’ın sözleri programa damga vurdu. “Milli yuvanın kutsallığını ayaklar altına aldınız, yazıklar olsun!” ifadeleriyle Özkan adeta isyan etti.
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27 yaşındaki Oğuz Çelik hasta olan ağabeyini ve 7 aylık hamile eşini bırakıp 40 yaşındaki yengesi Revşan ile kaçınca tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.
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Skandal olayın ardından Çelik’in son olarak bugünkü canlı yayında annesiyle yüzleşmesi tansiyonu iyice yükseltti.
Oğuz, annesine “Senin yüzünden bakkala bile çıkamıyorum” diyerek kendisini savunmaya çalıştı ancak Müge Anlı’nın sert tepkisiyle karşılaştı.
Anlı, “Annen gitmedi, kaçmadı. Yengeni alıp kaçan sensin! Annemle amcan mı kaçtı sanki? Önce bir özür dile!” diyerek genç adamı eleştirdi.
Canlı yayında kendisini eleştiren Rahmi Özkan’a da tepki gösteren Çelik, “Orada avukat bey çıkıyor benim adamlığıma laf ediyor nasıl söyleyebilir?” dedi.
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Bunun üzerine Rahmi Özkan, Çelik’e sert sözlerle yüklendi: "Yazıklar olsun ki böyle eli öpülecek bir ananın oğlusun! Yazıklar olsun! Adamlılığın raconunu bilsen bu konuyu ortaya getirip sormazdın! Kalkıp da öz kardeşin yahu merhamet et merhamet! Nasıl kalkıp da öz kardeşinin hanımını alır da kalkarsın? Milli yuvanın kutsallığını ayaklar altına altın. Yazıklar olsun!"
Stüdyoda tansiyonun yükselmesi üzerine Müge Anlı, bir kez daha araya girdi ve Çelik’e şu sözlerle yüklendi: “Neyinden bahsedecekti? Sen kafayı mı çarptın oğlum? Sen kiminlesin senin karın hamile senin ne işin var yengenle?”
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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