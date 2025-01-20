Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü! Hamama Girdiler, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman Birbirini Yıkadı
Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü! Hamama Girdiler, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman Birbirini Yıkadı
Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın birlikte yaptığı fenomen program “Dünya Güzellerim Tatilde” geri döndü! Fenomen program Dünya Güzellerim Tatilde’nin yeni bölümü yayınlandı. Yayınlanan bölümde Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın hamamda yıkandığı anlar gündeme oturdu.
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Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın bulunduğu “Dünya Güzellerim Tatilde” isimli program, 2 bölüm yayınlandıktan sonra yayından çekilmişti.
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Sosyal medyada çok konuşulan ve yapılan her hareketle gündem olan program geri döndü.
Yayınlanan ilk bölümde Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'un hamamda birbirlerini yıkadıkları görüntü gündem oldu.
Bülent Ersoy, elleriyle Soyman’ın saçlarını yıkadı.
Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın hamamdaki görüntülerini görenler adeta şoke oldu.
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Programın yeni bölüm görüntüleri yine sosyal medyada çok konuşuldu...
Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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