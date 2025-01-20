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Kara Para Aklamadan Cezaevine Girip Çıkan Nihal Candan Çocuk Oyununda Sahneye Çıktı: “Bütün Anneler Şoktayız”

Kara Para Aklamadan Cezaevine Girip Çıkan Nihal Candan Çocuk Oyununda Sahneye Çıktı: “Bütün Anneler Şoktayız”

Nihal Candan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2025 - 11:57

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali'yi götürdüğü çocuk oyununda sahnede kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden cezaevine girip çıkan Nihal Candan’ı görünce neye uğradığını şaşırdı ve salonu terk etti. Mihre Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bütün anneler şoktayız. Alanı terk ettik' dedi.

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'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

Cezaevinde çıkan Candan'ın, çocuk tiyatrosunda rol aldığı ortaya çıktı.

Cezaevinde çıkan Candan'ın, çocuk tiyatrosunda rol aldığı ortaya çıktı.

Oyuncu İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali’yi sömestr tatilinde ‘Charlie'nin Çikolata Fabrikası’ oyununa götürdü. Mutlu, Candan'ın çocuk oyununda yer almasını eleştirdi.

Oyuncu İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali’yi sömestr tatilinde ‘Charlie'nin Çikolata Fabrikası’ oyununa götürdü. Mutlu, Candan'ın çocuk oyununda yer almasını eleştirdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

Instagram hesabından paylaşım yapan Mutlu şu ifadeleri kullandı:

'Bir oyun için özellikle de bir çocuk oyunu için bunları yazmak zorunda kaldığım için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan. Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp, zaman ayırıp, organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız (oyun deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum) şey asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz sakın ola bilet almayın'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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