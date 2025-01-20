Kara Para Aklamadan Cezaevine Girip Çıkan Nihal Candan Çocuk Oyununda Sahneye Çıktı: “Bütün Anneler Şoktayız”

'Bir oyun için özellikle de bir çocuk oyunu için bunları yazmak zorunda kaldığım için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan. Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp, zaman ayırıp, organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız (oyun deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum) şey asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz sakın ola bilet almayın'