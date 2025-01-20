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Bir Aşk İddiası da Buradan Çıkar mı? Survivor'da Ayşe'nin Tavırlarının Nedeni Batuhan'ı Kıskanmasıymış!

Bir Aşk İddiası da Buradan Çıkar mı? Survivor'da Ayşe'nin Tavırlarının Nedeni Batuhan'ı Kıskanmasıymış!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.01.2025 - 23:18

Survivor'da sezonun başlamasıyla birlikte her sezon olan iddialar boy göstermeye başladı. Adem ve Senem'in sevgili olduğu iddiaları Survivor gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün ise Senem'in yaptığı bir açıklama ortalığı karıştırdı. Meğer Ayşe'nin Senem'e karşı tavırlarının arkasında Batuhan'ı kıskanması yatıyormuş!

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Survivor'da senelerdir sezon başlar ve bir süre sonra aşk dedikoduları ortalığı karıştırır.

Survivor'da senelerdir sezon başlar ve bir süre sonra aşk dedikoduları ortalığı karıştırır.

Ancak bu kez dedikodu erken geldi ve Adem'in Senem'le sevgili olduğu iddia edildi.

Gelelim yeni iddiaya... Survivor'a yedeklerden gelen Senem ve Ayşe arasında sular pek durulmuyor.

Gelelim yeni iddiaya... Survivor'a yedeklerden gelen Senem ve Ayşe arasında sular pek durulmuyor.

Senem'in iddialarına göre Ayşe'nin kendisine yaklaşımının nedeni, Batuhan'ı kıskanmasıymış! Siz ne düşünüyorsunuz bu iddialar hakkında?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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