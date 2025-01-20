Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Rezil Rüsva Ettiği Nursema Aşk Rotasını Yeniden Oluşturdu!
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Rezil Rüsva Ettiği Nursema Aşk Rotasını Yeniden Oluşturdu!
Kızılcık Şerbeti'nde gidenler gitti, kalan sağlarla yola devam ediyoruz. Ancak bakalım olaylar burada hangi açıdan karışacak diye düşünmeden de edemiyoruz. Biz böyle düşüneduralım, gelen fragman bize kimlerin hayatının karışacağını gösterdi bile! Kızılcık Şerbeti'nden gelen fragmanda Pembe, İlhami'nin yanında Nursema'yı rezil ediyor. Anne-kız çatışmasını baştan izleyeceğimiz belli olan dizide bizi bir de sürpriz bekliyor.
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Tüm derdimizi tasamızı bir kenara bırakıp Nilay'ın yaşayıp yaşamadığını merak ettiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde bu mesele çözüme kavuşmuştu.
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Ölümden dönen Nilay'ın da eve dönmesiyle şimdi hangi açıdan karışacağız diye düşünmeye başlamıştık.
Derken imdadımıza Pembe yetişti ve Nursema'nın yeniden aşık olmasına kafayı fena taktı.
Bu kafayı takış fena bir takıştır bilen bilir... Soluğu İlhami'nin yanında alan Pembe, adamcağıza neler dedi bilemiyoruz ama Nursema'ya "Sen bu adamla evlenmek istemiyor muydun?" diyerek bir güzel rezil etti.
Bunun üzerine soluğu Firaz'ın yanında alan Nursema, muhtemelen bir anlık duygusallıkla Firaz'la öpüştü! Tabii Firaz'ın ve izleyicilerin bundan büyük mutluluk duyduğundan eminiz ama bakalım dizide daha neler karışacak. İzleyip görelim!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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