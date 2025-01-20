Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Rezil Rüsva Ettiği Nursema Aşk Rotasını Yeniden Oluşturdu!

Kızılcık Şerbeti'nde gidenler gitti, kalan sağlarla yola devam ediyoruz. Ancak bakalım olaylar burada hangi açıdan karışacak diye düşünmeden de edemiyoruz. Biz böyle düşüneduralım, gelen fragman bize kimlerin hayatının karışacağını gösterdi bile! Kızılcık Şerbeti'nden gelen fragmanda Pembe, İlhami'nin yanında Nursema'yı rezil ediyor. Anne-kız çatışmasını baştan izleyeceğimiz belli olan dizide bizi bir de sürpriz bekliyor.