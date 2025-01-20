Survivor'da 'Çirkef' Kavgası: "Nagihan'ın Steroidli Halisin" Diyen Asena'ya Tuğba'dan Sert Cevap!
Survivor'da 'Çirkef' Kavgası: "Nagihan'ın Steroidli Halisin" Diyen Asena'ya Tuğba'dan Sert Cevap!
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Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena, bu kez de Tuğba ile oyun sırasında kavga etti.
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'Çakma sarışın' konusuyla birlikte ada konseyine kadar uzayan konuda, Asena'nın yarıştığı Tuğba'ya "Nagihan'ın steroidli halisin" demesi sinirleri gerdi.
Bu konuya çok sinirlenen Tuğba, Asena'ya "Terbiyesizlik yapma. Sen terbiyesiz bir insansın, sen çirkef bir insansın." dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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