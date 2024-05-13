Milyoner'deki Depremzede Yarışmacıdan Feyza Civelek'in Garip Tavrına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'deki Depremzede Yarışmacıdan Feyza Civelek'in Garip Tavrına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Mayıs Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. TV ekranlarının en sevilen dizilerinden Bahar, 14 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Doğaçlama sahneleriyle izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran diziyle ilgili Doruk karakterine hayat veren Ege Erkal'dan şaşırtan itiraflar geldi.
2. Kim Milyoner Olmak İster'a katılan Aylin Karakuş, 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı. Depremde bir bacağını ve sevdiklerini kaybeden yarışmacının anlattıkları herkesi gözyaşına boğdu.
3. Survivor All Star'da büyük finale birkaç hafta kala ilk kez kadın-erkek karışık eleme yapıldı. Sercan, Yunus Emre, Atakan ve Aleyna'nın eleme adayı olduğu Survivor'da bu hafta kim elendi?
4. Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yetişmemesiyle büyük bir gündem yaratan Bahar dizisinde sezon finaline yalnızca birkaç hafta kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezona veda etmeye hazırlanan dizide kadroya muhteşem bir oyuncu daha konuk oluyor!
5. Survivor'da yarışan yarışmacılar kadar dışarıdaki yakınları da bu sene kaosa dahil oldu. Aleyna'nın sık sık gündem olan menajeri bu kez öyle bir paylaşım yaptı ki izleyicinin kafası allak bullak oldu!
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6. Kızılcık Şerbeti'nde tavırlarıyla izleyiciyi çileden çıkartan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajına dahil oldu. Taşçıoğlu'nun her sözünü kesmesi izleyenlerden tepki topladı!
7. Kaan Taşaner, "Kızılcık Şerbeti" adlı dizinin ekibine katıldı ve performansıyla izleyicilerin takdirini topladı. Ünlü aktör, dizide Giray karakterini canlandırıyor. İlginç bir şekilde, Taşaner'in annesi de bir oyuncu ve tiyatrocu. Hatta, anne ve oğul aynı dizide rol almışlar.
8. Kızıl Goncalar dizisinde küçük yaşta tarikattan bir din adamı ile evlendirilen Zeynep'in hikayesi başta tepkilere neden olmuştu. Ancak Zeynep'in zamanla eşi Cüneyd'e gönlünün kaydı. Hayranlarının çok yakıştırdığı Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mina Demirtaş (Zeynep')ın gerçek hayattaki yaşları tartışmalara neden oldu.
9. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar ile adından epey söz ettiriyor. Bu dizide başrolleri ünlü oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal ile paylaşan Yazıcıoğlu, Cüneyd karakterine hayat veriyor. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar dizisi hakkında ilk defa Tv100'e açıklamalarda bulundu.
10. Yabani dizisinin Alaz'ı Bertan Asllani son bölümde uçurumun kenarında oynadığı sahne ile yürekleri ağza getirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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11. Now TV'nin popüler dizisi "Kızıl Goncalar"ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim eklendi: Tolga Tekin. Tekin, dizide Vahit karakterine hayat verecek. Oyuncunun sette çekilen ilk fotoğrafı da yayınlandı.
12. Now Tv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Kızıl Goncalar" dizisinde, usta oyuncu Özcan Deniz'in hayat verdiği Doktor Levent karakterinin kızı Mira'nın okul arkadaşı rolünde Can Kızıltuğ'u görüyoruz. Ancak Kızıltuğ, ekranlarda yabancı bir isim değil. Aslında, yıllar önce popüler moda yarışması "İşte Benim Stilim"de Bahar Candan ile birlikte yaptığı şovla hafızalara kazınmıştı.
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