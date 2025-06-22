Metin Yıldız'ın TRT 1 Dizisiyle Anlaşmasından Survivor Adem'in Aycan Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Metin Yıldız, TRT 1 dizisiyle anlaştı.
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2. Turabi'nin Survivor'a katılacağı iddia edildi.
3. Adem Kılıççı, adadaki aşk iddialarını yanıtladı.
4. Show TV ekranlarında yeni bir Karadeniz dizisinin başlayacağı duyuruldu.
5. Dilşah, tarz değiştirdi.
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6. Elçin Sangu, kariyeriyle ilgili itirafta bulundu.
7. Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki görüntüleri gündem oldu.
8. Demet Özdemir eleştirilere yanıt verdi.
9. Ivana Sert, Nihal Candan için veda paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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