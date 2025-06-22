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Metin Yıldız'ın TRT 1 Dizisiyle Anlaşmasından Survivor Adem'in Aycan Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Metin Yıldız'ın TRT 1 Dizisiyle Anlaşmasından Survivor Adem'in Aycan Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2025 - 01:11

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

22 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Metin Yıldız, TRT 1 dizisiyle anlaştı.

1. Metin Yıldız, TRT 1 dizisiyle anlaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecindeki sözleriyle eleştirilen Metin Yıldız'ın yeni dizisi belli oldu. Yıldız'ın yeni projesini dizinin yapımcısı açıkladı.

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2. Turabi'nin Survivor'a katılacağı iddia edildi.

2. Turabi'nin Survivor'a katılacağı iddia edildi.

Gelecek sezon All Star formatında yapılacağı konuşulan Survivor'a katılacak isimlerden birinin Turabi olduğu iddia edildi. Turabi, iddialara yaptığı paylaşımla cevap vermiş oldu.

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3. Adem Kılıççı, adadaki aşk iddialarını yanıtladı.

3. Adem Kılıççı, adadaki aşk iddialarını yanıtladı.

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, adada Aycan'la aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi. Kılıççı'nın Aycan hamlesi şaşkınlık yarattı.

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4. Show TV ekranlarında yeni bir Karadeniz dizisinin başlayacağı duyuruldu.

4. Show TV ekranlarında yeni bir Karadeniz dizisinin başlayacağı duyuruldu.

Bulutların Üzerinde adıyla yayınlanacak dizi için görüşmelerin sürdüğü açıklandı. Dizinin başrolüne Kızılcık Şerbeti'nin geçen sezonki oyuncularından biri seçildi.

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5. Dilşah, tarz değiştirdi.

5. Dilşah, tarz değiştirdi.

Survivor sonrası adı Volkan'la aşk yaşadığı iddialarıyla anılan Dilşah tarz değişikliği yaptı. Dilşah'ın yeni tarzı Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

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6. Elçin Sangu, kariyeriyle ilgili itirafta bulundu.

6. Elçin Sangu, kariyeriyle ilgili itirafta bulundu.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan ünlü oyuncu 2 reyting rekortmeni diziden teklif aldığını açıkladı. Ancak dizilere uymadığı için teklifleri reddettiğini belirtti.

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7. Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki görüntüleri gündem oldu.

7. Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki görüntüleri gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nihal Candan'ın popüler olduğu yarışmada çocukluğuna ait fotoğrafın gösterildiği anlar gündem oldu. Kilolu haliyle dalga geçilmesi eleştiri aldı.

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8. Demet Özdemir eleştirilere yanıt verdi.

8. Demet Özdemir eleştirilere yanıt verdi.

Eşref Rüya dizisinin başrolü Demet Özdemir, dizide bir şarkıcıyı canlandırıyor. Ünlü oyuncu sesine gelen eleştirilere yanıt verdi.

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9. Ivana Sert, Nihal Candan için veda paylaşımı yaptı.

9. Ivana Sert, Nihal Candan için veda paylaşımı yaptı.

Nihal Candan'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getiren Ivana Sert, duygusal bir paylaşım yaptı. Sert, İşte Benim Stilim'de Nihal Candan'ın yarıştığı dönem jüri üyeliği yapmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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