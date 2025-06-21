Eski Haber Spikeri Ceren Kerimoğlu Kilo Nedeniyle NTV’de Sürüldüğünü X Hesabından Anlattı

Oğluma hamileyken düşük tehlikesiyle hormon tedavisi sonucu aşırı kilo aldım. O zaman NTV’deyim. Kilo verdim ama asla genç kızlığımdaki kiloma dönemedim. NTV yönetimi bir taraftan beni tehdit ediyor, zayıf olmazsam geceden sabaha nöbete “sürüleceğimi” söylüyordu. Öyle de oldu.

Sadece göğüs planda var olduğum ekranda, beni 90/60/90 isteyen bir yönetim vardı. Üstelik aynı anda bayağı kilolu 3 erkek yayınlara gayet rahat çıkabiliyordu. Ve maalesef ben istedikleri kriterlere uyamadığım için, gece nöbetlerine çakıldım.

2000 yılının Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi En İyi Konuşan Haber Spikeri seçilmiş olmamın değil, kilomun ön planda olduğu bir anlayışta 2009 yılına kadar resmen gece nöbetlerinde süründüm. Sonra da zaten bir çoğumuz atıldık!

Aradan geçen 20 küsur yılda ancak 1 yıl önce genç kızlık kiloma dönebildim. Onu da yakınlarım bilir çaba ve zorluklarımı. Zamanında beni çok üzen, görsel şiddeti yaşatan ve mesleğimden beni men eden kadın bedeni üzerindeki yargılarınız, gencecik insanlara cehennemi yaşatıyor.

Toplumdaki bu kadar eğrinin içinde, elbette bu algı da düzgün olamaz. Erkeklere kadınları rahat bırakın diyeceğim ama, kadınlar da birbirine bu şiddeti uyguluyor. Bundan acilen vazgeçilmeli. Türk insanı “merhaba” dedikten hemen sonra, yok kilo almışsın, vermişsin!

Başka konu mu yok? Daha yazacak çok şey var ya, neyse. Diyeceğim o ki; görüntüye çok takılmayın. Yaşlanıyoruz, kilo alıp veriyoruz. Aslolan sağlık, beden ve kafa sağlığı!