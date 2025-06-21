Eski Haber Spikeri Ceren Kerimoğlu Kilo Nedeniyle NTV’de Sürüldüğünü X Hesabından Anlattı
Nihal Candan’ın anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya düşmüş bir şekilde hayatını kaybetmesi kadınlara dayatılan beden baskını tekrar gündeme getirdi. Nihal Candan katıldığı programlarda stres ve üzüntü nedeniyle hastalığa yakalandığını belirtirken pek çok kadın da çevresinden gördüğü beden baskısını sosyal medya hesabından paylaştı. O isimler de biri de NTV'nin eski haber sunucusu Ceren Kerimoğlu oldu. Kerimoğlu, NTV'de çalıştığı dönem gördüğü kilo baskısını anlattı.
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Nihal Candan, stres ve üzüntü nedeniyle yemek yiyemediğini açıklamıştı.
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Eski haber spikeri Ceren Kerimoğlu NTV'de gördüğü kilo baskısını X hesabından anlattı👇🏻
Kerimoğlu'nun paylaşımına kadınlar gördükleri baskıyı anlattı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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