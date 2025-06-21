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Eski Haber Spikeri Ceren Kerimoğlu Kilo Nedeniyle NTV’de Sürüldüğünü X Hesabından Anlattı

Eski Haber Spikeri Ceren Kerimoğlu Kilo Nedeniyle NTV’de Sürüldüğünü X Hesabından Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 13:45

Nihal Candan’ın anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya düşmüş bir şekilde hayatını kaybetmesi kadınlara dayatılan beden baskını tekrar gündeme getirdi. Nihal Candan katıldığı programlarda stres ve üzüntü nedeniyle hastalığa yakalandığını belirtirken pek çok kadın da çevresinden gördüğü beden baskısını sosyal medya hesabından paylaştı. O isimler de biri de NTV'nin eski haber sunucusu Ceren Kerimoğlu oldu. Kerimoğlu, NTV'de çalıştığı dönem gördüğü kilo baskısını anlattı.

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Nihal Candan, stres ve üzüntü nedeniyle yemek yiyemediğini açıklamıştı.

Nihal Candan, stres ve üzüntü nedeniyle yemek yiyemediğini açıklamıştı.

Cezaevinden anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 2024 yılında tahliye edilen ve dün gece hayatını kaybeden Nihal Candan, bu hastalığın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Candan hastalığa üzüntü ve stres nedeniyle yakalandığını açıklarken pek çok kadın da kilo baskısı nedeniyle benzer durumlar yaşıyor. Nihal Candan'ın ölümünün ardından kadınlar gördükleri baskıyı sosyal medya hesabından anlattı.

Kadınların gördüğü baskıyı çarpıcı gerçekliğiyle gözler önüne seren video gündem oldu👇🏻

Eski haber spikeri Ceren Kerimoğlu NTV'de gördüğü kilo baskısını X hesabından anlattı👇🏻

Eski haber spikeri Ceren Kerimoğlu NTV'de gördüğü kilo baskısını X hesabından anlattı👇🏻
twitter.com

Oğluma hamileyken düşük tehlikesiyle hormon tedavisi sonucu aşırı kilo aldım. O zaman NTV’deyim. Kilo verdim ama asla genç kızlığımdaki kiloma dönemedim. NTV yönetimi bir taraftan beni tehdit ediyor, zayıf olmazsam geceden sabaha nöbete “sürüleceğimi” söylüyordu. Öyle de oldu.

Sadece göğüs planda var olduğum ekranda, beni 90/60/90 isteyen bir yönetim vardı. Üstelik aynı anda bayağı kilolu 3 erkek yayınlara gayet rahat çıkabiliyordu. Ve maalesef ben istedikleri kriterlere uyamadığım için, gece nöbetlerine çakıldım.

2000 yılının Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi En İyi Konuşan Haber Spikeri seçilmiş olmamın değil, kilomun ön planda olduğu bir anlayışta 2009 yılına kadar resmen gece nöbetlerinde süründüm. Sonra da zaten bir çoğumuz atıldık!

Aradan geçen 20 küsur yılda ancak 1 yıl önce genç kızlık kiloma dönebildim. Onu da yakınlarım bilir çaba ve zorluklarımı. Zamanında beni çok üzen, görsel şiddeti yaşatan ve mesleğimden beni men eden kadın bedeni üzerindeki yargılarınız, gencecik insanlara cehennemi yaşatıyor.

Toplumdaki bu kadar eğrinin içinde, elbette bu algı da düzgün olamaz. Erkeklere kadınları rahat bırakın diyeceğim ama, kadınlar da birbirine bu şiddeti uyguluyor. Bundan acilen vazgeçilmeli. Türk insanı “merhaba” dedikten hemen sonra, yok kilo almışsın, vermişsin!

Başka konu mu yok? Daha yazacak çok şey var ya, neyse. Diyeceğim o ki; görüntüye çok takılmayın. Yaşlanıyoruz, kilo alıp veriyoruz. Aslolan sağlık, beden ve kafa sağlığı!

Kerimoğlu'nun paylaşımına kadınlar gördükleri baskıyı anlattı👇🏻

Kerimoğlu'nun paylaşımına kadınlar gördükleri baskıyı anlattı👇🏻
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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