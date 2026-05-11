Mehir Olarak Kocasından İtalya'da Villa İsteyen Gelin Gündem Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 23:32

Geleneksel mehir uygulamalarında altın ve takı gibi taleplerin ötesine geçen örnekler dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir imam nikahı sırasında, gelinin mehir olarak eşinden “İtalya’da villa” istediği anlar gündem oldu.

Nikahı kıyan imamın ise bu talebe dini çerçeve ve ekonomik imkanlar üzerinden yaklaşarak mehirin karşılanabilir ve makul sınırlar içinde olması gerektiğini hatırlattığı görüldü.

Gelenek, örf ve adetler zaman zaman şaşırtabiliyor.

Bir gelinin mehir olarak İtalya'da bir villa istemesi gündem oldu.

Nikahı kıyan imamın, 'Kur'an-ı Kerim diyor ki; aileler kendi ekonomik durumuna göre mehir istesinler.' demesi üzerine damadın: 'Kabul ettim' demesi de sosyal medyada çok konuşuldu.

Peki nedir bu mehir?

Normal şartlarda mehir; nikahta geline verilen altın, para veya ev eşyası gibi güvencelerdir.

  • Kadının Şahsi Malıdır: Mehir tamamen kadının mülkiyetine geçer. Kadın bu malı veya parayı dilediği gibi tasarruf edebilir, harcayabilir veya biriktirebilir. Kocası, babası veya ailesi bu mal üzerinde hak iddia edemez.

  • Maddi Güvencedir: Temel amacı, kadına evlilik hayatı boyunca veya evliliğin sona ermesi (boşanma ya da eşin vefatı) durumunda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bir maddi güvence sağlamaktır.

  • Dini Bir Zorunluluktur: İslam'a göre evlilik akdinin (nikahın) şartlarından biridir. Nikah esnasında belirlenmemiş olsa bile kadın dini olarak mehir hakkına sahip olur (buna mehir-i misil denir).

Ödenme Zamanına Göre Mehir İkiye Ayrılır:

  • Mehir-i Muaccel (Peşin Mehir): Nikah anında veya evlilik gerçekleşmeden hemen önce kadına teslim edilen mehirdir. (Örneğin; nikahta takılan altınlar, peşin verilen para veya tapu).

  • Mehir-i Müeccel (Ertelenmiş Mehir): Ödenmesi ileri bir tarihe bırakılan mehirdir. Herhangi bir tarih belirlenmemişse, genellikle boşanma veya kocanın ölümü halinde kadına ödenmesi zorunlu hale gelir.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
