article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfredatındaki Bazı Terimlerde Değişikliğe Gitti

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfredatındaki Bazı Terimlerde Değişikliğe Gitti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.05.2026 - 16:46

Milli  Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde büyük bir zihniyet devrimi başlattıklarını öne sürdü. Tarih ve coğrafya kitaplarındaki yerleşik kavramların emperyalist bir dilin ürünü olduğunu savundu ve bu kavramları değiştirdiklerini sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tekin değiştirilen bazı kavramların masum olmadığını ve neden değiştirildiğini şu sözlerle anlattı;

Tekin değiştirilen bazı kavramların masum olmadığını ve neden değiştirildiğini şu sözlerle anlattı;

Haçlı Seferleri: 'Sefer makul bir şeydir ama yapılan bir saldırıdır. Artık 'Haçlı Saldırıları' diyoruz.'

Coğrafi Keşifler: 'Bu bir keşif değil, sömürgeciliğin başlangıcıdır.'

Orta Asya: 'İkinci Dünya Savaşı sonrası dayatılan bu kavramın yerine bilimsel karşılığı olan 'Türkistan' ifadesini kullanıyoruz.'

Ege Denizi: 'Lozan'da bu isim yok, adı 'Adalar Denizi'dir. Ege ismi sonradan literatüre girmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın