Acun Ilıcalı'dan Hull City'deki Başarısını ve Fenerbahçe'deki Kırgınlıklarını Anlattı

'Hull City'de 4 yılı biraz geçti, böyle bir yatırım yapmaya karar verdim. Futbola olan düşkünlüğümü biliyorsun. Spor muhabiri olarak mesleğe başladım. O yüzden futbol içinde yıllarımı geçirdim. Televizyon-eğlence sektörüne geçtikten sonra futbola olan tutkum devam etti. Yıllar sonra açıkçası 'Acun Firarda' dönemine dönmek isterim. Hayatımda aynı sene, aynı şeyi yapmaktan çok daralan biriyim. Dedim ki 'Bu işte sıfırdan başlayarak, futbol yöneticiliği, futbol kulüp sahibi olma konusunda 'Acun Firarda' dönemine dönelim, oradan yukarı çıkmaya çalışalım'. Araştırdığımızda o dönem İngiltere'de çok büyük krizde olan, son derece maddi sıkıntıda olan, ümitsiz bir kulüp bulduk. Gittim sahibiyle tanıştım, çok tatlı bir adamdı. Şehri, insanlarını çok sevdim. Gezdiğim zaman iyi hissettim. Sonra da kulübü aldım. Kulübü aldığımda 21'inci sıradaydı. Belki de küme düşecekti, yüzde 50-yüzde 50 veriyorlardı.'

Hocamız Şota (Arveladze) ile takımı ligde tuttuk. Championship'te son 3 yılda garip şeyler olmaya başladı. Amerikanın en büyük zenginleri, Championship'e kafayı taktı. Tom Brady, Silikon Vadisi zenginleri başka kulüpler aldı. Biz pandemi sonrasında kulübü aldık. Ama kulüpler o kadar büyük sahiplere ulaştı ki iş 'devlerle dans'a dönüştü. Yaz başında Fenerbahçe'den ayrılınca Hull City taraftarlarıyla görüşme yaptım ve onlara söz verdim. Taraftar bana kırgındı, sözümün ardından mutlu oldular. Transferlerin bir çoğuna girmem gerekiyordu. Oyuncuları ikna etmek gerekiyordu. Kimse 21'inci bitiren takıma gelmek istemiyor ki! Orada da kendi enerjimi kullandım. Kayserispor'un hocasını getirdik. Kimse inanmadı, 1'e 30, 1'e 40 veriyor bahisler. Bahislere göre rakibini anlıyorsun. Kimsenin 'Olmaz' dediği dönemde iyi bir futbol oynamaya başladık. Transferlerimiz iş yapt. Hocamızla kimyamız tuttu. Çocuklarla da her gün beraberiz. En pahalı oyuncuları almadık ama karakteri en güzel çocukları bir araya getirdik. Allah bize buraları nasip etti. 'Play-Off'a kalamaz' dediler, kaldık. Sonra 'elenir' dediler. İnşallah şimdi de 'Finali alamaz' derler, bir bakarsın Premier Lig'e çıkarız.'

Herkes Premier Lig'e çıkarsak 300 milyon euroya takmış. '300 milyon kazanacak...' Ben ne kazansam para yüzünden mutlu olurum, ne kaybetsem mutsuz olurum. Hayatımda hiçbir hamlemi para odaklı yapmadım zaten. Öyle olsaydı zaten buralara gelemezdim. Geçersem benim hayalim Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bu imkansız mı dersen Leicester City bunu yaptı. Onlara nasip oldu. İmkansız mı değil. Çok mu zor? Çok çok zor. Bizim play-off finali oynamamızdan daha mı zor dersen, o kadar zor. Ama sen doğru takımı oraları da zorlayabilirsin.'