MasterChef Yedeklerinden Kızılcık Şerbeti Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Yedeklerinden Kızılcık Şerbeti Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar da izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışın ardından kimler en iyi yemeği yaptı ve yedeklere girmeye hak kazandı, belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu dahil oldu. Fırat Çelik, Cemal karakteri ile Kıvılcım için geliyor!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd Efendi'ye yeni partner geliyor, iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada diziye dahil olacak o isim konuşuldu!
Kendisi için fan sayfası açan bir hayranına Gülse Birsel'in nasihati kulağımıza küpe oldu.
MasterChef All Star şampiyonu Esra, başörtüsüne dair yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Esra'ya yarışma sırasında tarzı nedeniyle de eleştiriler gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasındaki eşcinsellik tartışması seneler sonra yeniden gündeme geldi.
Müge Anlı'ya da konu olan Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı'da gündeme gelen 28 yaşındaki Ahmet Topuz'un ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
Yaklaşık bir senedir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Nagihan Karadere, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.
O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'yla ilgili yaptığı para şakası yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de Deniz ve Şirin arasında gerilim yaşandı.
Survivor'da finale kadar ilerlemeyi başaran Özgür Tetik, Survivor'a tekrar katılıp katılmayacağını açıkladı.
Survivor All Star'da 3. olan Avatar Atakan, aynı yarışta 1. olan yakın dostu Ogeday hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
Bir döneme damga vuran Evim Şahane programında izlediğimiz Mimar Selim Bey, YouTuber Ağır Mimar'ın kanalına konuk oldu. Selim Yuhay, burada evini yenilediği kanser hastası aileyle ilgili duygulandıran bir anısını anlattı.
Survivor All Star'da Yunus Emre'nin jet skiyle Nagihan'ı az kalsın ezdiği anlar hala dün gibi aklımıza olurken, eski Survivor'lardan Tuğba Özay, Yunus Emre'ye gönderme dolu bir paylaşım yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın