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MasterChef Yedeklerinden Kızılcık Şerbeti Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Yedeklerinden Kızılcık Şerbeti Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 00:20

21 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar da izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışın ardından kimler en iyi yemeği yaptı ve yedeklere girmeye hak kazandı, belli oldu!

MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar da izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışın ardından kimler en iyi yemeği yaptı ve yedeklere girmeye hak kazandı, belli oldu!

1. 👇🏻

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu dahil oldu. Fırat Çelik, Cemal karakteri ile Kıvılcım için geliyor!

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu dahil oldu. Fırat Çelik, Cemal karakteri ile Kıvılcım için geliyor!

2. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Kızıl Goncalar'da Cüneyd Efendi'ye yeni partner geliyor, iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada diziye dahil olacak o isim konuşuldu!

Kızıl Goncalar'da Cüneyd Efendi'ye yeni partner geliyor, iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada diziye dahil olacak o isim konuşuldu!

3. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Kendisi için fan sayfası açan bir hayranına Gülse Birsel'in nasihati kulağımıza küpe oldu.

Kendisi için fan sayfası açan bir hayranına Gülse Birsel'in nasihati kulağımıza küpe oldu.

4. Detaylar içeriğimizde👇🏻

MasterChef All Star şampiyonu Esra, başörtüsüne dair yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Esra'ya yarışma sırasında tarzı nedeniyle de eleştiriler gelmişti.

MasterChef All Star şampiyonu Esra, başörtüsüne dair yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Esra'ya yarışma sırasında tarzı nedeniyle de eleştiriler gelmişti.

5. Bakın, neler söyledi?

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Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasındaki eşcinsellik tartışması seneler sonra yeniden gündeme geldi.

Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy arasındaki eşcinsellik tartışması seneler sonra yeniden gündeme geldi.

6. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Müge Anlı'ya da konu olan Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'ya da konu olan Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı.

7. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Müge Anlı'da gündeme gelen 28 yaşındaki Ahmet Topuz'un ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

Müge Anlı'da gündeme gelen 28 yaşındaki Ahmet Topuz'un ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

8. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Yaklaşık bir senedir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Nagihan Karadere, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

Yaklaşık bir senedir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Nagihan Karadere, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

9. Detaylar içeriğimizde👇🏻

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'yla ilgili yaptığı para şakası yeniden gündeme geldi.

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'yla ilgili yaptığı para şakası yeniden gündeme geldi.

10. Detaylar içeriğimizde👇🏻

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MasterChef Türkiye'de Deniz ve Şirin arasında gerilim yaşandı.

MasterChef Türkiye'de Deniz ve Şirin arasında gerilim yaşandı.

11. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Survivor'da finale kadar ilerlemeyi başaran Özgür Tetik, Survivor'a tekrar katılıp katılmayacağını açıkladı.

Survivor'da finale kadar ilerlemeyi başaran Özgür Tetik, Survivor'a tekrar katılıp katılmayacağını açıkladı.

12. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Survivor All Star'da 3. olan Avatar Atakan, aynı yarışta 1. olan yakın dostu Ogeday hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.

Survivor All Star'da 3. olan Avatar Atakan, aynı yarışta 1. olan yakın dostu Ogeday hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.

13. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Bir döneme damga vuran Evim Şahane programında izlediğimiz Mimar Selim Bey, YouTuber Ağır Mimar'ın kanalına konuk oldu. Selim Yuhay, burada evini yenilediği kanser hastası aileyle ilgili duygulandıran bir anısını anlattı.

Bir döneme damga vuran Evim Şahane programında izlediğimiz Mimar Selim Bey, YouTuber Ağır Mimar'ın kanalına konuk oldu. Selim Yuhay, burada evini yenilediği kanser hastası aileyle ilgili duygulandıran bir anısını anlattı.

14. Detaylar içeriğimizde👇🏻

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin jet skiyle Nagihan'ı az kalsın ezdiği anlar hala dün gibi aklımıza olurken, eski Survivor'lardan Tuğba Özay, Yunus Emre'ye gönderme dolu bir paylaşım yaptı.

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin jet skiyle Nagihan'ı az kalsın ezdiği anlar hala dün gibi aklımıza olurken, eski Survivor'lardan Tuğba Özay, Yunus Emre'ye gönderme dolu bir paylaşım yaptı.

15. Detaylar içeriğimizde👇🏻

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