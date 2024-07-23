Taciz Telefonları Bıktırdı: Survivor Nagihan Çözümü Mahkemede Aradı!
Taciz Telefonları Bıktırdı: Survivor Nagihan Çözümü Mahkemede Aradı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Survivor tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan milli atlet Nagihan Karadere'nin başı bir süredir taciz telefonlarıyla dertte. Yaklaşık bir senedir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Karadere, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.
Kaynak: Sabah
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Survivor denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
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Geçtiğimiz yıldan bu yana yabancı bir telefon numarasının kendisini akşam saatlerinde rahatsız ettiğini söyleyen milli atlet, bu tacize bir dur demenin yolunu mahkemede buldu.
Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" diyen Karadere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Şüpheli şahsın kendisini takıntı haline getirdiğini ve bulduğu her fırsatta farklı numaralardan arayıp rahatsız ettiğini dile getirdi.
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