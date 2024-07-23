Taciz Telefonları Bıktırdı: Survivor Nagihan Çözümü Mahkemede Aradı!

Survivor tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan milli atlet Nagihan Karadere'nin başı bir süredir taciz telefonlarıyla dertte. Yaklaşık bir senedir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Karadere, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

Kaynak: Sabah