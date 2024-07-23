Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'ya "Herkesi Paranla Satın Alamazsın" Göndermesi Yeniden Gündem Oldu!

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'yla ilgili yaptığı para şakası yeniden gündeme geldi. Parayla satın almak üzerine konuşan Beyazıt Öztürk izleyenleri kahkahaya boğmuştu.