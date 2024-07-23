Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'ya "Herkesi Paranla Satın Alamazsın" Göndermesi Yeniden Gündem Oldu!
Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'ya "Herkesi Paranla Satın Alamazsın" Göndermesi Yeniden Gündem Oldu!
O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'yla ilgili yaptığı para şakası yeniden gündeme geldi. Parayla satın almak üzerine konuşan Beyazıt Öztürk izleyenleri kahkahaya boğmuştu.
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Senelerce en çok izlediğimiz programlardan biri olan O Ses Türkiye, bir süredir yalnızca yılbaşı akşamları yayınlanıyor.
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Pek çok yeteneği ülkemize kazandıran programda sadece sesiyle büyüleyen yarışmacılar değil, jürilerin eğlenceli diyalogları da gündem oluyordu.
Beyazıt Öztürk'ün de bir dönem jüriliğini yaptığı programda kahkahanın ardı arkasının kesilmediğini tahmin edersiniz tabii.
Jüri olmasının ardından Acun Ilıcalı'ya "Herkesi kanalına alabilirsin ama beni alamazsın demiştim. Sonra beni aldı. Bunun ardından paranla herkesi satın alamayabilirsin ama beni alabilirsin" dediğini söyleyerek herkesi kahkahaya boğdu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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