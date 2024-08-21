MasterChef'teki Mide Bulandıran Andan Teşkilat'ın Fragmanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'teki Mide Bulandıran Andan Teşkilat'ın Fragmanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Ağustos Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef'in dünkü bölümünde Eda'nın ayağı kayıp yere düştüğü anlar önce herkesi korkuttu ancak mide bulandıran gerçeği izleyenler sosyal medyada paylaştı.
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Bu sene Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Power Türk'te Popcorn programına konuk oldu. Adada yaşadığı bir anısını anlatan Kalaycıoğlu, şarkı itirafı ile şaşırttı.
Kırmızı Oda dizisinde oynarken keşfedilen Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı ile ilgili yaşadığı tesadüf görenleri şaşırttı.
Hande Doğandemir ve Osman Sonant, Leyla ile Mecnun dizisindeki Şans ve Yavuz'un o ikonik pozunu tekrar verdiler.
Kızıl Goncalar'da Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu ile başrolleri paylaşan Özcan Deniz, ekibin sete çıkmasına sayılı günler kala yeni sezondan tüyo verdi.
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MasterChef'te dün akşam kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımda ise Nevzat potaya girdi. İzleyenler duruma tepki gösterdi.
Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz ile başrolleri paylaşan Özgü Namal, yeni sezon hakkında açıklama yaptı. "Bomba gibi geliyoruz" dedi.
Survivor boyunca yarışmacılar 6 aylık bir sürede ıssız bir adada kalırlarken, son şampiyon Ogeday Girişken'den ülkeye dönünce karşılaştığı durum hakkında itiraf geldi. Onedio'ya konuk olan Ogeday, 6 aylık süreçte doların değişimi karşısındaki şaşkınlığını anlattı.
MasterChef 2024 yarışmacılarından Çağlar, meğer yıllar önce Ali Sunal'ın sunduğu bilgi yarışmasında yarışmış. Çağlar'ın o anlar sosyal medyada gündem oldu.
MasterChef Türkiye yarışmacılarını havalimanında görüntüleyen bir X kullanıcısı, dış çekim yapılacağının haberini haftalar önce verdi. Peki yarışmacılar nereye gittiler?
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MasterChef'in son bölümüne hem takım kaptanı hem dokunulmazlığın sahibi Onur'un Ümmühan'ı doğrudan eleme adayı yapması damga vurdu. Onur'un bu hareketine kayıtsız kalamayan Ümmühan, sosyal medya hesabından gönderme yapmayı ihmal etmedi.
TRT 1'in tam 4 sezondur yayınlanan dizisi Gönül Dağı'nın 5. sezon tanıtım fragmanı sonunda geldi.
MasterChef Türkiye'nin takım oyununda bu defa tepsi mantısı istendi. 20 yarışmacının yarıştığı bölümde tam 6 yarışmacı mantıyı yapamadığı için değerlendirmeye alınmadı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Teşkilat'ın Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı yeni sezon tanıtımını yayınladı.
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