Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aylar Sonra Gelen Ada İtirafı!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aylar Sonra Gelen Ada İtirafı!

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 08:51

Bu sene Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Power Türk'te Popcorn programına konuk oldu. Adada yaşadığı bir anısını anlatan Kalaycıoğlu, şarkı itirafı ile şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu.

Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu.

Yarışmada Yunus Emre ile yakıştırılan Kalaycıoğlu, tüm bu iddiaların altının boş olduğunu Survivor sonrası kopan iletişimleri ile gösterdi.

Yarışmada Yunus Emre ile yakıştırılan Kalaycıoğlu, tüm bu iddiaların altının boş olduğunu Survivor sonrası kopan iletişimleri ile gösterdi.

Yarışmadan sonra Kalaycıoğlu, hızla müzik sektörüne geri döndü. Gerçek hayattaki işi olan şarkıcılık mesleğini yapmaya devam etti.

Yarışmadan sonra Kalaycıoğlu, hızla müzik sektörüne geri döndü. Gerçek hayattaki işi olan şarkıcılık mesleğini yapmaya devam etti.

Mesleği ile ilgili sorulara yanıt vermek üzere Power Türk'te Popcorn programına konuk olan Aleyna'ya Survivor sorusu geldi.

Mesleği ile ilgili sorulara yanıt vermek üzere Power Türk'te Popcorn programına konuk olan Aleyna'ya Survivor sorusu geldi.

Müzik tutkusunu adada nasıl devam ettirdiği sorulan Kalaycıoğlu, meğer adada bir şarkı yazmış. Hatta zor şartlar altında ekipten kalem bile almış.

Müzik tutkusunu adada nasıl devam ettirdiği sorulan Kalaycıoğlu, meğer adada bir şarkı yazmış. Hatta zor şartlar altında ekipten kalem bile almış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ancak yağmurun azizliğine uğrayan Kalaycıoğlu, bestesinin yazdığı barakadan silinip gittiğini söyledi.

Ancak yağmurun azizliğine uğrayan Kalaycıoğlu, bestesinin yazdığı barakadan silinip gittiğini söyledi.

İşte o anlar:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın