Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aylar Sonra Gelen Ada İtirafı!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aylar Sonra Gelen Ada İtirafı!
Bu sene Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Power Türk'te Popcorn programına konuk oldu. Adada yaşadığı bir anısını anlatan Kalaycıoğlu, şarkı itirafı ile şaşırttı.
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Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu.
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Yarışmada Yunus Emre ile yakıştırılan Kalaycıoğlu, tüm bu iddiaların altının boş olduğunu Survivor sonrası kopan iletişimleri ile gösterdi.
Yarışmadan sonra Kalaycıoğlu, hızla müzik sektörüne geri döndü. Gerçek hayattaki işi olan şarkıcılık mesleğini yapmaya devam etti.
Mesleği ile ilgili sorulara yanıt vermek üzere Power Türk'te Popcorn programına konuk olan Aleyna'ya Survivor sorusu geldi.
Müzik tutkusunu adada nasıl devam ettirdiği sorulan Kalaycıoğlu, meğer adada bir şarkı yazmış. Hatta zor şartlar altında ekipten kalem bile almış.
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Ancak yağmurun azizliğine uğrayan Kalaycıoğlu, bestesinin yazdığı barakadan silinip gittiğini söyledi.
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