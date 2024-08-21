Hande Doğandemir ve Osman Sonant, Leyla ile Mecnun'daki İkonik Pozu Yeniden Verdiler!
Hande Doğandemir ve Osman Sonant, Leyla ile Mecnun'daki İkonik Pozu Yeniden Verdiler!
Hande Doğandemir ve Osman Sonant, Leyla ile Mecnun dizisindeki Şans ve Yavuz'un o ikonik pozunu tekrar verdiler.
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TRT 1'de 2011-2013 yılları arasında 3 sezon boyunca yayınlanan ve Türk televizyon dünyasında derin izler bırakan Leyla ile Mecnun dizisini hala unutamadık.
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Dizi, uzun bir aradan sonra 2021'den itibaren dijital içerik platformu Exxen'de yeniden seyirciyle buluşmuştu.
Yıllar geçmesine rağmen, dizi hala seyircinin aklında taze; karakterler ve unutulmaz sahneler hala hafızalarda yer alıyor.
Dizi, zaman zaman oyuncularının yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ederken bu kez oyunculardan yeni bir kare geldi.
Dizinin sevilen oyuncuları Hande Doğandemir ve Osman Sonant, bir araya gelerek diziye damga vuran Şans ve Yavuz karakterlerinin ikonik pozunu yeniden canlandırdılar.
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Bu nostaljik an, dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Siz onları özlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...
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