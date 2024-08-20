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Yalı Çapkını'nın Suna'sı ile Abidin'inin Nikahını Kazım Ağa Kıydı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı ile Abidin'inin Nikahını Kazım Ağa Kıydı!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 16:22

Yalı Çapkını'nın Abidin ile Suna'sı dün akşam muhteşem bir düğünle evlendi. Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın nikahını ise dizideki eli sopalı baba Kazım Ağa kıydı.

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Dün akşam Yalı Çapkını'nda kavuşamayan Suna ile Abidin gerçek hayatta kavuştu. Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünü herkesin gündemine yerleşti.

Dün akşam Yalı Çapkını'nda kavuşamayan Suna ile Abidin gerçek hayatta kavuştu. Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünü herkesin gündemine yerleşti.

Düğünde tüm Yalı Çapkını ekibi de toplandı. Hatta nikahı dizinin pek de sevilmeyen karakteri Kazım Ağa'ya hayat veren Diren Polatoğulları kıydı.

Düğünde tüm Yalı Çapkını ekibi de toplandı. Hatta nikahı dizinin pek de sevilmeyen karakteri Kazım Ağa'ya hayat veren Diren Polatoğulları kıydı.

Dizide kızı Suna için Abidin'i beğenmeyen Kazım Ağa, nikah memuru cübbesini giydi. Esprili bir dille çifti kutladı.

Dizide kızı Suna için Abidin'i beğenmeyen Kazım Ağa, nikah memuru cübbesini giydi. Esprili bir dille çifti kutladı.

İşte o anlar:

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