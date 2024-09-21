MasterChef'teki En Kötü Bamyadan Kızılcık Şerbeti'ne Dair İlginç Teoriye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'teki En Kötü Bamyadan Kızılcık Şerbeti'ne Dair İlginç Teoriye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Eylül Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını sizler için derledik. Bakalım bugün neler neler yaşanmış?
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından fragman yayınlayan Şerbo yine bekleneni yaptı ve kaos seviyesi arşa çıkan bir fragmanla heyecanı zirveye taşıdı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda izlediğimiz Cemal karakteri iyilik meleği gibi takılmasıyla Şerbo izleyicilerinin radarına takılırken son bölümde Cemal'in kim olduğuna dair büyük bir ipucu yakaladık!
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Hakan ve Danilo Şef arasındaki diyalog damga vurdu. Yemeği geçmeyen Hakan bunu duyunca epey şaşırırken Danilo Şef, "Bu şaşırma niye? Git yukarıda ağla" diyerek Hakan'ı zorbaladı.
atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı henüz birkaç bölümdür yayınlanmasına rağmen enfes bir başarı sağlarken beğeniyle izlenilen diziye Yargı dizisinden başarılı bir oyuncu transfer oldu.
Yalı Çapkını'nın 3. sezonuna Ferit'in yeni partneri Diyar olarak dahil olan Pelin Akil, son bölümde ağladığı sahneyle sosyal medyada gündem oldu. Akil'in o anları izleyici tarafından komik bulundu.
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar 30 Eylül günü 2. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın final tarihini açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu Görkem'in hamile olduğu haberiyle hepimizi şoke ederken bebeğin Fatih'ten mi yoksa Ömer'den mi olup olmadığı kafaları karıştırmıştı. Nursema'nın akraba oldukları için DNA testinin olumlu çıkabileceğini söylemesine fenomen doktor yanıt verdi.
atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6 sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi sonunda belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Ünal ailesinin hisselerindeki eşitsizlik damga vurmuştu. Fatih ve Nursema'nın %10, Mustafa'nın %5 hissesi olmasıyla Mustafa'nın ilk sezondan beri içerisinde bulunduğu sevgisizlik bir kez daha gözler önüne serilirken Mustafa'nın evlatlık olabileceği şüpheleri arşa çıktı.
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bazen kafaları karışıp şeflere yanlış hitaplarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Somer Şef'e 'Hayatım' denildiği gibi bu sezon da Mehmet Şef'e 'Abi' denildi. Peki hangi yarışmacı abi dedi?
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Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ikinci sezon yayın tarihi beklenmedik bir şekilde açıklandı.
atv ekranlarının merakla beklenen yeni sezon dizisi Kör Nokta'nın ilk bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.
Yabani dizisinin başrolü Simay Barlas, bu akşam yayınlanan bölümle birlikte resmen diziden ayrıldı. Barlas'ın canlandırdığı Rüya karakterinin son sahnelerine ve Barlas'a gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 21 Eylül akşamı yayınlanan programda haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu.
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