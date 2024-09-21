Bamyası Kötü Olan Kaybetti: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu!
Bamyası Kötü Olan Kaybetti: MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 21 Eylül akşamı yayınlanan programda haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu.
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta içi gerçekleştirilen yarışmalarda Şirin, Kerem, Yudum, Beyza, Erim ve Zübeyde potaya girmişti.
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21 Eylül tarihinde yayınlanan programda ise yarışmacılar potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Mehmet, Somer ve Danilo Şef yarışmanın ilk etabında yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından tulumba etabını sırasıyla Kaan, Semih, Hakan, Nigar, Onur, Nevzat ve Eda harika tabaklar çıkararak başarılı bir şekilde tamamladı.
Bu akşamki MasterChef yayınının ikinci etabında şefler Ezgi, Muratcan, Emre, Akın, Bera ve Ayşe'den yaratıcılık tabağı çıkarmalarını istedi. Bu etap için de yarışmacılara bamya ürününü verdiler.
Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabağı çıkaran isimler Emre, Ezgi, Bera ve Ayşe oldu. Son ikiye ise Muratcan ve Akın kaldı.
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Şefler hem Muratcan'ın hem de Akın'ın tabaklarının sıkıntılı olduğunu ve bamyayı iyi bir şekilde kullanamadıklarını dile getirdi. Kısacası kötüler arasından en kötüsünü seçtiler. O isim yani MasterChef Türkiye'de haftanın 7. ve son eleme adayı Muratcan oldu.
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