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MasterChef'te Mehmet Şef'i Kızdıran Yarışmacıdan Survivor Nefise'nin Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef'te Mehmet Şef'i Kızdıran Yarışmacıdan Survivor Nefise'nin Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2025 - 01:10

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

23 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor'ın eski şampiyonu Nefise Karatay, değişimiyle dikkat çekti.

1. Survivor'ın eski şampiyonu Nefise Karatay, değişimiyle dikkat çekti.

2023 yılında Survivor şampiyonu olan Nefise, değişimiyle gündem oldu. Nefise'nin yaptırdığı estetiklerle girdiği değişim dikkatlerden kaçmadı.

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2. Geçtiğimiz sezon Ayşe'ye elenen yarışmacı, MasterChef'te yeniden şansını denedi.

2. Geçtiğimiz sezon Ayşe'ye elenen yarışmacı, MasterChef'te yeniden şansını denedi.

Mehmet Şef'i bir hayli kızdıran yarışmacı, kıyafeti ve tavırlarıyla dikkat çekti. Yarışmacı Ayşe'ye ağır göndermede bulundu.

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3. Yarışmacının göndermesine Ayşe sessiz kalmadı.

3. Yarışmacının göndermesine Ayşe sessiz kalmadı.

Kendisine 'timsah gözyaşı' göndermesinde bulunan ve şeflerin de tepkisiyle karşılaşan Ayşe konuya tepkisiz kalmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda imada bulundu.

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4. Hudutsuz Sevda yoluna 'Halo' adıyla devam ediyor.

4. Hudutsuz Sevda yoluna 'Halo' adıyla devam ediyor.

Miray Daner'in diziden çıkarılışıyla eleştirilen dizide, geçtiğimiz sezondan yalnızca 4 oyuncunun devam edeceği açıklanmıştı. O isimlerden biri belli oldu.

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5. Bulutların Üzerinde dizisinin kadın başrolü Özge Özacar olmuştu.

5. Bulutların Üzerinde dizisinin kadın başrolü Özge Özacar olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i canlandıran oyuncu Show TV'nin yeni Karadeniz dizisinde başrol olacak. Ünlü oyuncunun partneri olması için görüşülen isim de ortaya çıktı.

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6. Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde SZC TV'den ayrılmıştı.

6. Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde SZC TV'den ayrılmıştı.

SZC TV'deki görevini bırakmasının ardından ortaya pek çok iddia atıldı. İddialardan en güçlü olanı NOW TV'ye geri dönmesiydi.

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7. İşte Benim Stilim'de Nihal Candan için veda videosu paylaşıldı.

7. İşte Benim Stilim'de Nihal Candan için veda videosu paylaşıldı.

Nihal'in yarışmadaki görüntülerinden hazırlanan videonun sonunda veda ettiği anlara da yer verildi. Video herkesi duygulandırdı.

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8. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı çekimlerin ardından hayatını kaybetti.

8. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı çekimlerin ardından hayatını kaybetti.

Programda yayınlanan bölümde yarışan diş hekimi Yaman Özkan'ın, programın çekimlerinin ardından geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesi, bölümün yayınlanmasını istedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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