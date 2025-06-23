MasterChef'te Mehmet Şef'i Kızdıran Yarışmacıdan Survivor Nefise'nin Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'ın eski şampiyonu Nefise Karatay, değişimiyle dikkat çekti.
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2. Geçtiğimiz sezon Ayşe'ye elenen yarışmacı, MasterChef'te yeniden şansını denedi.
3. Yarışmacının göndermesine Ayşe sessiz kalmadı.
4. Hudutsuz Sevda yoluna 'Halo' adıyla devam ediyor.
5. Bulutların Üzerinde dizisinin kadın başrolü Özge Özacar olmuştu.
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6. Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde SZC TV'den ayrılmıştı.
7. İşte Benim Stilim'de Nihal Candan için veda videosu paylaşıldı.
8. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı çekimlerin ardından hayatını kaybetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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