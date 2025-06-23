Geçen Sene Elediği Yarışmacının Ağır Eleştirisinin Ardından MasterChef Ayşe Ekiz İmalı Bir Paylaşım Yaptı!
Ön eleme turu süren MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümüne Serap Baytak damga vurdu. Geçtiğimiz sezon elemelere katılan ve Ayşe Ekiz'e elenen yarışmacı, hem Ayşe'ye ağır sözler söyledi hem de Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Ayşe, Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptı.
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MasterChef Türkiye elemelerine katılan Serap Baytak, tarzı ve tavrıyla gündem oldu.
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İkinci turdaki üçlü elemelerde Ayşe'ye elenen Serap'ın sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Ayşe de yapılan bu paylaşımı Instagram hesabından paylaşarak Serap'ın sözlerine göndermede bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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