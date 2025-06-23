RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalıyla İlgili Lisans Sürecine Dair Açıklama
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanmıştı. RTÜK de yaptığı açıklamada Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisansı için uyarıda bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
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Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamada bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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"Bağımsız yargı" ve "Hukuk devleti" kadar komik ve inandırıcılığı sıfır bir açıklama. Malımızı biliyoruz Ebubekir.
Fatih Altaylı' yı tutuklasanız ne olacak. 2 gün sonra öpe öpe serbest bırakacaksınız. Fatih altaylı' nın kaç tane dosyası var. Siz kimsiniz ki gerçek gazetec... Devamını Gör
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