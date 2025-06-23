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RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalıyla İlgili Lisans Sürecine Dair Açıklama

RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalıyla İlgili Lisans Sürecine Dair Açıklama

Fatih Altaylı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2025 - 19:05

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanmıştı. RTÜK de yaptığı açıklamada Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının lisansı için uyarıda bulunmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Altaylı'nın tutuklanmasının ardından RTÜK de Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına ihtarda bulundu.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İnternet Ortamından Yayın Lisansı Almadan Yayın Hizmeti Yapıldığı Tespit Edilen URL Adresi

 “https://www.youtube.com/@fatihaltayli”

Yukarıda belirtilen URL adresine ilişkin;

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, 

İhtar olunur.'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamada bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamada bulundu.

Ebubekir Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Kamuoyunda, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurulumuzun yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı’nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır.

Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç; Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup, adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Söz konusu sürecin tüm detayları, 23.06.2025 tarihli RTÜK duyurusunda açıkça yer almaktadır: https://rtuk.gov.tr/duyuru/5030'

Kamuoyuna duyurulur.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Pelda

"Bağımsız yargı" ve "Hukuk devleti" kadar komik ve inandırıcılığı sıfır bir açıklama. Malımızı biliyoruz Ebubekir.

Kader Çalık Günay

Fatih Altaylı' yı tutuklasanız ne olacak. 2 gün sonra öpe öpe serbest bırakacaksınız. Fatih altaylı' nın kaç tane dosyası var. Siz kimsiniz ki gerçek gazetec... Devamını Gör

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