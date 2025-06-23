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Sözcü TV’den Ayrılan Fatih Portakal Hakkında “NOW TV’ye Geri Dönebilir” İddiası

Sözcü TV’den Ayrılan Fatih Portakal Hakkında “NOW TV’ye Geri Dönebilir” İddiası

fatih portakal
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 11:45

13 Haziran Cuma günü Sözcü TV’deki son yayınına çıkarak izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal’ın emekli olmadığı gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği iddia edildi. Medyaradar’dan ‘Ekran Kedisi’nin iddiasına göre; Fatih Portakal gelecek sezonda eski kanalı NOW TV ile yeniden anlaşabilir. 

Geçtiğimiz günlerde de NOW TV yönetiminin haber spikeri Selçuk Tepeli ile sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

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Her yıl Eylül ayında haber sunmaya başlayıp Haziran’a tatile ayrılan Fatih Portakal bu sezon da 13 Haziran’da ekranlara veda etti.

Her yıl Eylül ayında haber sunmaya başlayıp Haziran’a tatile ayrılan Fatih Portakal bu sezon da 13 Haziran’da ekranlara veda etti.

Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı. Fatih Portakal canlı yayında SZC TV'ye şu sözlerle veda etti:  

'Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam.'

Emekli olduğu bir daha haber sunmayacağı iddia edilmişti ancak yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Emekli olduğu bir daha haber sunmayacağı iddia edilmişti ancak yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Medyaradar’dan ‘Ekran Kedisi’ Fatih Portakal ile ilgili şu kulis bilgilerini paylaştı: 

Hatırlarsanız Fatih Portakal, yaklaşık 10 gün önce Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni son kez sunarak ekranlara veda etmişti. Ayrılığını 'Yine emekliliğe geçtim' sözleriyle duyuran Portakal’ın vedasını Sözcü TV sosyal medyada 'Bay bay Portakal' ifadeleriyle paylaşıldı.

Ancak Ege’nin mavi sularında teknesinde Benjaminlerini ezerken “Bu emekli maaşıyla geçinemem” dediği ve yakın çalışma arkadaşlarına “Hazırlıklı olun, sezona bomba gibi döneceğiz” dediği konuşuluyor. Bu duyumu alan arkadaşları şaşkınlıkla “Sen emekli olmamış mıydın?” diye sormuşlar; o ise “Geçinemem arkadaşlar” demiş… Şaka bir yana, Portakal’ın eski kanalı FOX’a (yeni adıyla NOW) dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor. Selçuk Tepeli krizi sonrası kanal yöneticilerinin Portakal’ın dönüş yolunu açtığı konuşuluyor.

Bekleyip göreceğiz…

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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