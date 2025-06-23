Sözcü TV’den Ayrılan Fatih Portakal Hakkında “NOW TV’ye Geri Dönebilir” İddiası
13 Haziran Cuma günü Sözcü TV’deki son yayınına çıkarak izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal’ın emekli olmadığı gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği iddia edildi. Medyaradar’dan ‘Ekran Kedisi’nin iddiasına göre; Fatih Portakal gelecek sezonda eski kanalı NOW TV ile yeniden anlaşabilir.
Geçtiğimiz günlerde de NOW TV yönetiminin haber spikeri Selçuk Tepeli ile sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.
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Her yıl Eylül ayında haber sunmaya başlayıp Haziran’a tatile ayrılan Fatih Portakal bu sezon da 13 Haziran’da ekranlara veda etti.
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Emekli olduğu bir daha haber sunmayacağı iddia edilmişti ancak yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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