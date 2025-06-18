Maaşıyla Gündem Olan Fatih Portakal SZC TV'den Ayrılmıştı: Yerine Kimin Geçeceği Merak Konusu Oldu!

Sözcü'den Varol Ersoy'un haberine göre Fatih Portakal'ın aldığı 14 milyon TL'lik maaşıyla Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda gazetecinin ve yazarın Sözcü'den ayrılmasının başlıca nedeni olduğu iddia edilmişti. Fatih Portakal'ın yerine kimin geleceği merak konusuyken Varol Ersoy'un haberine göre Sözcü grubundan sızan iddialara göre Yılmaz Özdil’in ismi kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için geçiyor.

Sözcü Grubu’nun patronu Burak Akbay’ın, Yılmaz Özdil’i tekrar Sözcü Gazetesi’nde yazmaya ikna etmesiyle birlikte genel yayın yönetmenliği konusunda da anlaşmaya vardıkları iddia edildi. Ancak Yılmaz Özdil'in ana haberleri sunması beklenmiyor. Fatih Portakal'ın yerine geçecek isme Burak Akbay ve Yılmaz Özdil'in birlikte karar vereceği iddia ediliyor.