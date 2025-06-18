Maaşıyla Gündem Olan Fatih Portakal SZC TV'den Ayrılmıştı: Yerine Kimin Geçeceği Merak Konusu Oldu!
Yaklaşık iki senedir SZC TV ekranlarında ana haber bültenlerini sunan Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde kanala veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınına çıkan Portakal, “Bekle beni yaşam” sözleriyle vedasını duyurmuştu. 14 milyon TL'lik maaşına tepki olarak Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile birlikte pek çok gazetecinin istifa ettiği iddia edilen Fatih Portakal'ın vedasının ardından yerine gelecek isim merak edildi.
Kaynak: Varol Ersoy / Sözcü
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Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı.
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Fatih Portakal'ın yerine SZC TV'ye kim gelecek?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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