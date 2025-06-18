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Maaşıyla Gündem Olan Fatih Portakal SZC TV'den Ayrılmıştı: Yerine Kimin Geçeceği Merak Konusu Oldu!

Maaşıyla Gündem Olan Fatih Portakal SZC TV'den Ayrılmıştı: Yerine Kimin Geçeceği Merak Konusu Oldu!

fatih portakal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 10:05

Yaklaşık iki senedir SZC TV ekranlarında ana haber bültenlerini sunan Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde kanala veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınına çıkan Portakal, “Bekle beni yaşam” sözleriyle vedasını duyurmuştu. 14 milyon TL'lik maaşına tepki olarak Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile birlikte pek çok gazetecinin istifa ettiği iddia edilen Fatih Portakal'ın vedasının ardından yerine gelecek isim merak edildi.

Kaynak: Varol Ersoy / Sözcü

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Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı.

Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı.

Fatih Portakal canlı yayında SZC TV'ye şu sözlerle veda etti: 

'Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam.'

Fatih Portakal'ın yerine SZC TV'ye kim gelecek?

Fatih Portakal'ın yerine SZC TV'ye kim gelecek?

Sözcü'den Varol Ersoy'un haberine göre Fatih Portakal'ın aldığı 14 milyon TL'lik maaşıyla Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda gazetecinin ve yazarın Sözcü'den ayrılmasının başlıca nedeni olduğu iddia edilmişti. Fatih Portakal'ın yerine kimin geleceği merak konusuyken Varol Ersoy'un haberine göre Sözcü grubundan sızan iddialara göre Yılmaz Özdil’in ismi kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için geçiyor.

Sözcü Grubu’nun patronu Burak Akbay’ın, Yılmaz Özdil’i tekrar Sözcü Gazetesi’nde yazmaya ikna etmesiyle birlikte genel yayın yönetmenliği konusunda da anlaşmaya vardıkları iddia edildi. Ancak Yılmaz Özdil'in ana haberleri sunması beklenmiyor. Fatih Portakal'ın yerine geçecek isme Burak Akbay ve Yılmaz Özdil'in birlikte karar vereceği iddia ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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