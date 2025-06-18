'Üzümlü Kek' Kim? Survivor'da Volkan ve Dilşah Arasındaki Aşk İddialarına Dilşah'ın Sevgilisi Sessiz Kalmadı
Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla bitse de ortaya atılan iddialarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmanın ardından Pınar Saka, Volkan'ın birisine 'Üzümlü kekim' dediğini ve adada ilişki yaşadıklarını iddia etti. Açıklamaların ardından o kişinin Dilşah olduğuna dair iddialar yayılmaya başladı. Çok geçmeden Dilşah ve sevgilisinin ayrılık haberi de geldi ve sevgilisi ağlarken bir story paylaştı.
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Survivor'ın sona ermesinin ardından Panorama programına katılan Volkan'a, Pınar Saka'dan herkesi şaşırtan bir yorum gelmişti.
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İddiaların ardından X hesabından art arda paylaşımlar yapan Dilşah, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
Dilşah'ın erkek arkadaşı oldukça üzgün göründüğü paylaşımda manidar ifadelere yer verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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