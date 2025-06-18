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'Üzümlü Kek' Kim? Survivor'da Volkan ve Dilşah Arasındaki Aşk İddialarına Dilşah'ın Sevgilisi Sessiz Kalmadı

'Üzümlü Kek' Kim? Survivor'da Volkan ve Dilşah Arasındaki Aşk İddialarına Dilşah'ın Sevgilisi Sessiz Kalmadı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 09:16

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla bitse de ortaya atılan iddialarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmanın ardından Pınar Saka, Volkan'ın birisine 'Üzümlü kekim' dediğini ve adada ilişki yaşadıklarını iddia etti. Açıklamaların ardından o kişinin Dilşah olduğuna dair iddialar yayılmaya başladı. Çok geçmeden Dilşah ve sevgilisinin ayrılık haberi de geldi ve sevgilisi ağlarken bir story paylaştı.

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Survivor'ın sona ermesinin ardından Panorama programına katılan Volkan'a, Pınar Saka'dan herkesi şaşırtan bir yorum gelmişti.

Survivor'ın sona ermesinin ardından Panorama programına katılan Volkan'a, Pınar Saka'dan herkesi şaşırtan bir yorum gelmişti.

Pınar Saka daha sonra bahsettiği üzümlü kekin bir yiyecek değil, kişi olduğunu söyledi. Ortalığı karıştıran bu iddiaların ardından sosyal medyada söylentiler yayıldı ve Volkan'ın adada Dilşah ile ilişki yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddiaların ardından X hesabından art arda paylaşımlar yapan Dilşah, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

İddiaların ardından X hesabından art arda paylaşımlar yapan Dilşah, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

X hesabından paylaşımları sürdürmesinin ardından da erkek arkadaşıyla ayrıldıkları haberi yayıldı. İddialara yeni iddialar eklenirken bir paylaşım da Dilşah'ın erkek arkadaşından geldi.

Dilşah'ın erkek arkadaşı oldukça üzgün göründüğü paylaşımda manidar ifadelere yer verdi.

Dilşah'ın erkek arkadaşı oldukça üzgün göründüğü paylaşımda manidar ifadelere yer verdi.

'Benim çocukluğum acılarla geçti. Benim ahımı alma dedim. Dinlemedin' yazılı paylaşımın ardından Dilşah'tan ya da Volkan'dan yeni bir açıklama gelir mi henüz bilemiyoruz. İddialar sosyal medyada konuşulurken Survivor'dan videolar da yayılmaya başladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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