Eski Survivor Şampiyonu Nefise Karatay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Değişimi Dikkat Çekti!

Survivor, televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri. Show TV ile hayatımıza giren ve uzun yıllardır TV8'de izlediğimiz Survivor, daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarına başladı bile. Yarışmaya katılan her bir isim başarısının yanı sıra kazandığı popülerlikle ünlüler dünyasına da bir adım atmış oluyor.

Survivor 2023'te şampiyon olan Nefise Karatay da o isimlerden yalnızca biri. Güzelliğinin yanı sıra elde ettiği başarıyla da çok konuşulan Nefise, yarışma sonrası yaptırdığı estetiklerle de dillerden düşmüyor. Survivor 2025'in finalinde ortaya çıkan Nefise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı değişime şaşırmamak elde değil!