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Eski Survivor Şampiyonu Nefise Karatay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Değişimi Dikkat Çekti!

Eski Survivor Şampiyonu Nefise Karatay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Değişimi Dikkat Çekti!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2025 - 22:09

Survivor, televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri. Show TV ile hayatımıza giren ve uzun yıllardır TV8'de izlediğimiz Survivor, daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarına başladı bile. Yarışmaya katılan her bir isim başarısının yanı sıra kazandığı popülerlikle ünlüler dünyasına da bir adım atmış oluyor.

Survivor 2023'te şampiyon olan Nefise Karatay da o isimlerden yalnızca biri. Güzelliğinin yanı sıra elde ettiği başarıyla da çok konuşulan Nefise, yarışma sonrası yaptırdığı estetiklerle de dillerden düşmüyor. Survivor 2025'in finalinde ortaya çıkan Nefise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı değişime şaşırmamak elde değil!

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En sevilen yarışma formatlarından biri olan Survivor, her yıl büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

En sevilen yarışma formatlarından biri olan Survivor, her yıl büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Yarışmanın zorluğu, parkurlar, açlık gibi konuların yanı sıra yarışmacıların da sıklıkla gündem olduğu Survivor'da yarışmacılar arasındaki tartışmalar, kaoslar, aşk iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Yarışma süresince hemen hemen her gün konuştuğumuz yarışmacılar, Survivor'ın ardından da değişimleriyle gündem oluyor.

Survivor'a katıldığı andan itibaren büyük beğeni kazanan isimlerden biri de Nefise Karatay oldu.

Survivor'a katıldığı andan itibaren büyük beğeni kazanan isimlerden biri de Nefise Karatay oldu.

Hem güzelliği hem başarısıyla dikkat çeken Nefise, azmiyle Survivor 2023 şampiyonu olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz sene de yarışmaya katılan Nefise, Yunan takımından Fanis'e gönlünü kaptırdığını açıklamış ancak ne yazık ki bu aşk istediği gibi sonuçlanmamıştı.

Survivor 2025'te yarışmayan Nefise, Adem'in Batuhan'la karşılaşıp şampiyon olduğu finali canlı izlemeye gitmişti.

Survivor 2025'te yarışmayan Nefise, Adem'in Batuhan'la karşılaşıp şampiyon olduğu finali canlı izlemeye gitmişti.

Uzun bir aradan sonra karşımıza çıkan Nefise'nin değişimini de hep birlikte kanlı canlı görmüş olmuştuk böylece! Yarışmaya katıldığı haliyle de güzelliği dillere destan olan Nefise'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı elbette.

Adeta bambaşka birine dönüşen Nefise'nin yaptırdığı estetikleri de birlikte inceleyelim öyleyse...

Adeta bambaşka birine dönüşen Nefise'nin yaptırdığı estetikleri de birlikte inceleyelim öyleyse...

İlk bakışta ilk dikkat çeken şey dudaklarına yaptırdığı dolgu oluyor. Çenesine ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolgunun yanı sıra göz çevresindeki işlemden söz etmemek elde değil. Daha çekik gözlere sahip olan Nefise'nin zaten güzel olan burnunda bir minik dokunuş olduğu da söylenebilir. Her ne yaptırdıysa çok güzel olmuş. Güle güle kullan Nefise!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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