Mangal Sezonunun Açılmasıyla Uşak Belediyesinden Güldüren Bir Uyarı Videosu Geldi

Açık havada piknik yapmak her ne kadar keyifli bir hafta sonu aktivitesi olsa da, özellikle rüzgarlı ve aşırı sıcak günlerde kuru otların arasına düşecek tek bir kıvılcım bile hektarlarca orman arazisinin yok olmasına neden olabiliyor. Kamu otoriteleri tarafından belirlenen yasal piknik alanları dışındaki bölgelerde, özellikle de orman içlerinde kesinlikle ateş yakılmaması, piknik sonrasında ise küllerin tamamen söndüğünden emin olunması gerekiyor. Yangınların sadece ağaçları değil, o ekosistemde yaşayan yüzlerce canlı türünü ve geleceğimizi de yok ettiğini unutmamalıyız. Uşak Belediyesinin bu başarılı çalışmasında da vurgulandığı gibi, kurallara uymak ve doğayı korumak hepimizin vatandaşlık görevi. Olası acil durumlarda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bilgi verilmesi hayati önem taşıyor.