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Mangal Sezonunun Açılmasıyla Uşak Belediyesinden Güldüren Bir Uyarı Videosu Geldi

Mangal Sezonunun Açılmasıyla Uşak Belediyesinden Güldüren Bir Uyarı Videosu Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 14:39 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 14:48

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Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi, doğa tutkunlarını ve piknikseverleri açık alanlara çekmeye devam ediyor. Ancak bu dönemlerde dikkatsizlik veya tedbirsizlik, telafisi imkansız felaketlere zemin hazırlayabiliyor. Yeşil alanların korunması ve olası çevre facialarının önüne geçilmesi amacıyla yerel yönetimler her yıl çok sayıda farkındalık çalışmasına imza atıyor. Gelenekselleşen resmi duyuruların ötesine geçerek dijital medyanın gücünü kullanmak isteyen kurumlar, mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için yaratıcı yöntemlere başvuruyor.

Uşak Belediyesi, izleyenleri güldüren orman yangını farkındalık videosuna imza attı. Belediye bünyesinde görev yapan itfaiye ekiplerinin bizzat kamera karşısına geçtiği bu özel içerik, kısa sürede beğeni topladı. 

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Hepimizin vatandaşlık görevi.

Hepimizin vatandaşlık görevi.

Açık havada piknik yapmak her ne kadar keyifli bir hafta sonu aktivitesi olsa da, özellikle rüzgarlı ve aşırı sıcak günlerde kuru otların arasına düşecek tek bir kıvılcım bile hektarlarca orman arazisinin yok olmasına neden olabiliyor. Kamu otoriteleri tarafından belirlenen yasal piknik alanları dışındaki bölgelerde, özellikle de orman içlerinde kesinlikle ateş yakılmaması, piknik sonrasında ise küllerin tamamen söndüğünden emin olunması gerekiyor. Yangınların sadece ağaçları değil, o ekosistemde yaşayan yüzlerce canlı türünü ve geleceğimizi de yok ettiğini unutmamalıyız. Uşak Belediyesinin bu başarılı çalışmasında da vurgulandığı gibi, kurallara uymak ve doğayı korumak hepimizin vatandaşlık görevi. Olası acil durumlarda ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bilgi verilmesi hayati önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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