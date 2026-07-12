Mangal Sezonunun Açılmasıyla Uşak Belediyesinden Güldüren Bir Uyarı Videosu Geldi

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi, doğa tutkunlarını ve piknikseverleri açık alanlara çekmeye devam ediyor. Ancak bu dönemlerde dikkatsizlik veya tedbirsizlik, telafisi imkansız felaketlere zemin hazırlayabiliyor. Yeşil alanların korunması ve olası çevre facialarının önüne geçilmesi amacıyla yerel yönetimler her yıl çok sayıda farkındalık çalışmasına imza atıyor. Gelenekselleşen resmi duyuruların ötesine geçerek dijital medyanın gücünü kullanmak isteyen kurumlar, mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için yaratıcı yöntemlere başvuruyor.
Uşak Belediyesi, izleyenleri güldüren orman yangını farkındalık videosuna imza attı. Belediye bünyesinde görev yapan itfaiye ekiplerinin bizzat kamera karşısına geçtiği bu özel içerik, kısa sürede beğeni topladı.
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