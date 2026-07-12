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İzmir'de Bir Acayip Kavga: Bornova'da Obez Köpeğe Börek Verme Tartışması Kavgayla Sonuçlandı

İzmir'de Bir Acayip Kavga: Bornova'da Obez Köpeğe Börek Verme Tartışması Kavgayla Sonuçlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 14:02

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Ülkemizin dört bir yanında her gün fıkra gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Bir süre sonra artık bu tarz olaylara şaşıramaz hale geldik. O meşhur trajikomik sokak olaylarına bir yenisi daha eklendi. 

İzmir Bornova'da, iddiaya göre birkaç genç kızın obez olduğu belirtilen bir köpeğe börek vermek istemesi üzerine sokak ortasında büyük bir tartışma çıktı. Köpeğin fazla kilolu olduğunu ve hamur işi tüketmesinin sağlığına ciddi derecede zarar vereceğini söyleyen bir kadın ile genç kızlar arasındaki gerilim aniden tırmandı. Paylaşılan detaylara göre, sözlü olarak başlayan atışma saniyeler içinde fiziksel temasa döküldü.

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Son dönemin en absürt olayı.

Son dönemin en absürt olayı.

Bildiğiniz üzere ülkemizde sokak hayvanlarını beslemek artık pek çok kişinin alışkanlığı. Fakat insanlar, sokak hayvanlarına verilebilecek ya da verilmemesi gereken besinler konusunda tam olarak bilinçli değil. Obezite, sokak hayvanlarının en büyük sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilirken, bu farkındalığı sokak ortasında tekmeli tokatlı bir meydan savaşına dönüştürmek ise sosyal medyada 'Günün en absürt olayı' olarak yorumlandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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