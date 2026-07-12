İzmir'de Bir Acayip Kavga: Bornova'da Obez Köpeğe Börek Verme Tartışması Kavgayla Sonuçlandı

Ülkemizin dört bir yanında her gün fıkra gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Bir süre sonra artık bu tarz olaylara şaşıramaz hale geldik. O meşhur trajikomik sokak olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İzmir Bornova'da, iddiaya göre birkaç genç kızın obez olduğu belirtilen bir köpeğe börek vermek istemesi üzerine sokak ortasında büyük bir tartışma çıktı. Köpeğin fazla kilolu olduğunu ve hamur işi tüketmesinin sağlığına ciddi derecede zarar vereceğini söyleyen bir kadın ile genç kızlar arasındaki gerilim aniden tırmandı. Paylaşılan detaylara göre, sözlü olarak başlayan atışma saniyeler içinde fiziksel temasa döküldü.