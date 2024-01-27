Levent Yüksel'den Daha İyi Söylemeyi Nasıl Başardın? Eren Karayılan'dan Müthiş 'Tuana' Performansı

2021 yılında bir sosyal medya uygulamasında yaptıkları canlı yayın sırasında gelen 'Andımızı okur musun?' sorusuna 'Andı ne lan?' cevabı ile fenomen olan Eren Karayılan, daha sonrasında hayat hikayesi ve müthiş sesiyle sık sık gündeme gelmeye başlamış ve yüz binlerce takipçiye ulaşmıştı.