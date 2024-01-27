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Levent Yüksel'den Daha İyi Söylemeyi Nasıl Başardın? Eren Karayılan'dan Müthiş 'Tuana' Performansı

Levent Yüksel'den Daha İyi Söylemeyi Nasıl Başardın? Eren Karayılan'dan Müthiş 'Tuana' Performansı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 15:38

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2021 yılında bir sosyal medya uygulamasında yaptıkları canlı yayın sırasında gelen 'Andımızı okur musun?' sorusuna 'Andı ne lan?' cevabı ile fenomen olan Eren Karayılan, daha sonrasında hayat hikayesi ve müthiş sesiyle sık sık gündeme gelmeye başlamış ve yüz binlerce takipçiye ulaşmıştı.

Eren Karayılan'ın 'Andı ne lan?' tepkisiyle fenomen olmasını sağlayan o anları burada paylaşmıştık: 👇

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Eşsiz bir sese sahip olan Eren Karayılan, fenomen olduğu dönemde hayat hikayesi ile de insanları büyük bir hüzne boğmuştu.

Eşsiz bir sese sahip olan Eren Karayılan, fenomen olduğu dönemde hayat hikayesi ile de insanları büyük bir hüzne boğmuştu.

Eren Karayılan şimdi ise TikTok hesabında yayınladığı 'Tuana' performansı ile gündem oldu.

Eren Karayılan şimdi ise TikTok hesabında yayınladığı 'Tuana' performansı ile gündem oldu.

Levent Yüksel'den daha iyi bir şekilde 'Tuana'yı söyleyen Karayılan'ın o müthiş performansı: 👇

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