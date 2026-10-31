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Silinmeden Yetişin: 24-31 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 24-31 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 15:16
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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İpek Filiz Yazıcı

İpek Filiz Yazıcı

İpek Filiz Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından omuzlarda ellerini havaya kaldırdığı kareyi sevgilisiyle birlikte hikayesine ekledi.

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan, deri ceketi ve siyah güneş gözlüğüyle araçta çektiği yan profil karesini The Dumplings şarkısı eşliğinde paylaştı.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu, kırmızı ışıklı bir araçta poz verdiği kareyi 'Burdan 2000'lere mi geçerim bilmiyorum' notuyla hikayesine ekledi.

Miray Daner

Miray Daner

Miray Daner, kırmızı çizmeleriyle çitin önüne çömelip geyiği çiçekle beslediği anları The Sways şarkısıyla paylaştı.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Demet Özdemir, siyah uzun paltosu ve siyah çizmeleriyle çektiği ayna selfie'sini hikayesine ekledi.

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Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç, siyah güneş gözlüğüyle çektiği siyah beyaz kareyi 'big dreams bigger frames.' notuyla paylaştı.

Başak Dizer

Başak Dizer

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'la sarıldıkları kareyi 'İyi ki doğdun… Aşk' notuyla paylaştı.

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Ezgi Mola, kucağında oğluyla çektiği selfie'yi Harun Kolçak'ın 'İstersen' şarkısıyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, mavi gömleği ve leopar desenli çantasıyla ayna karşısında çektiği selfie'yi hikayesine ekledi.

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler, Cadılar Bayramı kostümlü Eser Yenenler ve oğlunu 'Biz dönüş yolundayken Mete ve babisko bilin bakalım nerede' notuyla paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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