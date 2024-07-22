Kontrolden Çıkan Araçtan Atladı: Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 65 yaşındaki N.D. kontrolündeki aracın kontrolden çıkarak hızla yokuş aşağı indiği anlar yer aldı.
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Otomobil, park halindeki araçlara çarpmadan hemen önce yolcu koltuğunda bulunan N.D.'nin eşi M.D. araçtan atladı.
Metrelerce sürüklenerek, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; 📹
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