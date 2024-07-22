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Kontrolden Çıkan Araçtan Atladı: Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Kontrolden Çıkan Araçtan Atladı: Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 11:13

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İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağı giderken freni tutmadığı iddia edilen araç sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobillere çarptı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kazanın hemen öncesinde yolcu koltuğunda bulunan kadının araçtan atladığı görüldü. 

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 65 yaşındaki N.D. kontrolündeki aracın kontrolden çıkarak hızla yokuş aşağı indiği anlar yer aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 65 yaşındaki N.D. kontrolündeki aracın kontrolden çıkarak hızla yokuş aşağı indiği anlar yer aldı.

Otomobil, park halindeki araçlara çarpmadan hemen önce yolcu koltuğunda bulunan N.D.'nin eşi M.D. araçtan atladı.

Otomobil, park halindeki araçlara çarpmadan hemen önce yolcu koltuğunda bulunan N.D.'nin eşi M.D. araçtan atladı.

Metrelerce sürüklenerek, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; 📹

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