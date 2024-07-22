Kontrolden Çıkan Araçtan Atladı: Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Yürüyüş Yapmaya Başlayan Vatandaş Su Fiyatlarına İsyan Etti: 'Kilometrede 3 Lira Yakıyorum'

Sevgilisine Hemcinsleri Tarafından Gelen Mesajları Okuyan TikTok Kullanıcısı İsyan Etti!

Datça'da Bir Grup Vatandaşın Davul Zurnalı "Karayip Korsanları" Canlandırması

Hem Topuklu Hem de Düz Kullanılan Ayakkabının Tasarımı Beğeni Topladı