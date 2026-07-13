Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Oyuncudan Uzak Şehir Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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1. 2025-2026 sezonu 36 diziyle sonlandı. Sezonun detayları belli oldu.
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2. Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak isim, çekimler başlamadan kadrodan çıkarıldı.
3. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de ayrılıklar yaşanıyor.
4. Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Medcezir ve Yasak Elma'yla ilgili bilinmeyen bir bilgi açıklandı.
5. Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasının etkisi sürüyor.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, röportajıyla gündem oldu.
7. 12 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.
8. 2025-2026 sezonu dizi raporu yayınlandı. 8 dizi 8 bölümü bile göremeden erken final yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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