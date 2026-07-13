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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Oyuncudan Uzak Şehir Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Oyuncudan Uzak Şehir Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 16:29
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

13 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. 2025-2026 sezonu 36 diziyle sonlandı. Sezonun detayları belli oldu.

1. 2025-2026 sezonu 36 diziyle sonlandı. Sezonun detayları belli oldu.

Ekrana gelen 36 dizi arasında reyting savaşları sürdü. Sezonun en çok izlenen 10 dizisi belli oldu.

Detaylar:

2. Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak isim, çekimler başlamadan kadrodan çıkarıldı.

2. Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak isim, çekimler başlamadan kadrodan çıkarıldı.

Yeni sezonda dizide rol alacak karakterlerden biri diziden çıkarıldı. Senaryo değişikliği sebebiyle oyuncu ve karakteri dizide rol almayacak.

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3. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de ayrılıklar yaşanıyor.

3. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de ayrılıklar yaşanıyor.

Diziden ayrılacak oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Ayrılan isimlerden birinin daha yeni dizisi belli oldu.

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4. Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Medcezir ve Yasak Elma'yla ilgili bilinmeyen bir bilgi açıklandı.

4. Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Medcezir ve Yasak Elma'yla ilgili bilinmeyen bir bilgi açıklandı.

Her ikide de rol alan Murat Aygen, YouTube programına Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'ü davet etti. Programda eski popüler diziler için ilk düşünülen isimler açıklandı.

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5. Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasının etkisi sürüyor.

5. Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasının etkisi sürüyor.

Dizide rol alan ve Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, şu ana kadar konuyla ilgili sessizliğini koruyordu. Burak Yörük, ilk kez açıklamada bulundu.

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6. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, röportajıyla gündem oldu.

6. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, röportajıyla gündem oldu.

Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Müjde Uzman, Ricky Martin konserinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, röportaj verirken Kızılcık Şerbeti sorulunca röportajı yarıda kesti.

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7. 12 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.

7. 12 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.

Manifest'in konuk olduğu Daha 17'nin 7. bölüm reytingleri merak edildi. Reyting sonuçlarına Daha 17 damga vurdu.

Detaylar:

8. 2025-2026 sezonu dizi raporu yayınlandı. 8 dizi 8 bölümü bile göremeden erken final yaptı.

8. 2025-2026 sezonu dizi raporu yayınlandı. 8 dizi 8 bölümü bile göremeden erken final yaptı.

Kritik eşik olan 13. bölümü bile göremeyen dizilerin ardından kanallara zararı ortaya çıktı. Hangi kanaldan kaç dizinin erken final yaptığı belli oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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