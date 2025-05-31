Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayhan Dayı'dan ATV'deki Tecavüz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
31 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2025'in büyük finaline sayılı günler kaldı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finaline yalnızca 1 bölüm kaldı.
Kızılcık Şerbeti, yine geleneği bozmayarak bomba bir sezon finali bölümü yayınladı.
Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Batuhan, 2025 sezonunda emin adımlarla finale ilerliyor.
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2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'yi muhakkak hatırlarsınız.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kızılcık Şerbeti muhteşem bir final ile ekrana veda etti.
Yıllar geçse de Geniş Aile'nin yeri bazılarımızda hep ayrı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tiplemeleriyle alkış toplayan oyuncusu Evliya Aykan...
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Kızılcık Şerbeti ardında koskoca bir gizem bıraktı.
Kızılcık Şerbeti'ne veda ettik!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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