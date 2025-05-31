onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayhan Dayı'dan ATV'deki Tecavüz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayhan Dayı'dan ATV'deki Tecavüz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.06.2025 - 00:47

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

31 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025'in büyük finaline sayılı günler kaldı.

Survivor 2025'in büyük finaline sayılı günler kaldı.

Survivor eleme gecesi yine nefes kesen anlarla ekrana geldi. 31 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan eleme düellosunda yarışmaya yedeklerden dahil olan Aycan ile Sevgi yarıştı. Kıyasıya geçen mücadelede elenen isim şoke etti.

Detaylar:

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Heyecanı yüksek sezon finali bölümü tecavüz sahnesiyle sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. Ferit karakterinin Yasemin'e tecavüz etmeye kalkarken Emel tarafından vurulduğu sahneye gelen tepkileri derledik.

Detaylar:

Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finaline yalnızca 1 bölüm kaldı.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finaline yalnızca 1 bölüm kaldı.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'e Kaya'ya yeni partner olarak dahil olan Çağla Şimşek'i İpek karakteriyle izledik. Kaya'nın Zerrin'e olan aşkı ve son bölümde uçurumdan aşağıya düşmesiyle İpek'le olan ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, 2 bölüm için anlaşan Çağla Şimşek'in diziye devam edip etmeyeceğini açıkladı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti, yine geleneği bozmayarak bomba bir sezon finali bölümü yayınladı.

Kızılcık Şerbeti, yine geleneği bozmayarak bomba bir sezon finali bölümü yayınladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yayınlandı. Son sahnede iyice çıldıran Mustafa, Koray, Fatih ve Işıl'ı vururken kendisi ve babası Apo arasında tehlikeli bir oyun oynadı. Kızılcık Şerbeti'nde kim ölecek kim kalacak merak konusu olurken seyirciyi derinden etkileyen son sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Detaylar:

Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Batuhan, 2025 sezonunda emin adımlarla finale ilerliyor.

Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Batuhan, 2025 sezonunda emin adımlarla finale ilerliyor.

Survivor'ın en hırslı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın saçındaki bi' garip değişiklik sosyal medyada viral oldu. Yarışma izlediği esnada kafasını önüne eğen Batuhan'ın saçlarının önünün rengi açılırken diğer tarafların aynı kalması kafa karıştırdı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'yi muhakkak hatırlarsınız.

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'yi muhakkak hatırlarsınız.

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde partner olan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, yıllar sonra bir film projesiyle bir araya geliyor. Ali Kaptan ve Cemile karakterleriyle izlediğimiz ikili, 'Al Beni Baba' filminde rol alacak.

Detaylar:

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti muhteşem bir final ile ekrana veda etti.

Kızılcık Şerbeti muhteşem bir final ile ekrana veda etti.

Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından dizinin yapımcısından gelen paylaşım sosyal medyada gündem oldu. “Kimler kalacak, kimler gidecek?” ifadeleriyle yapılan bu açıklama, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Sevilen dizide önemli karakterlerin veda edeceği iddiaları şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, bu paylaşım ne anlama geliyor?

Detaylar:

Yıllar geçse de Geniş Aile'nin yeri bazılarımızda hep ayrı!

Yıllar geçse de Geniş Aile'nin yeri bazılarımızda hep ayrı!

ergen Deveci'nin Daniska Show adlı programına katılan İlker Ayrık, efsane komedi dizilerinden Geniş Aile hakkında ilk kez bir gerçeği açıkladı. Geniş Aile dizisinde Mürsel karakterine hayat veren Ayrık'tan karakter ile ilgili hiç duymadığımız bir hikaye geldi. Bakın neler söylemiş...

Detaylar:

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tiplemeleriyle alkış toplayan oyuncusu Evliya Aykan...

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tiplemeleriyle alkış toplayan oyuncusu Evliya Aykan...

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncularından Evliya Aykan, geçtiğimiz yıllarda sahneye annesiyle birlikte çıktı. Programa konuk olan annesiyle birlikte sahneye çıkan başarılı oyuncunun annesine benzerliği izleyenleri şoke etti. Sahnedeki o anlarda izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran anne-oğulun o anları görünce siz de inanamayacaksınız!

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti ardında koskoca bir gizem bıraktı.

Kızılcık Şerbeti ardında koskoca bir gizem bıraktı.

Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekrana ara verdi ancak giderayak izleyicinin aklında bir sürü soru işareti bırakmayı da başardı. Finalde Mustafa Ünallar evinde adeta katliam yarattı. Hangi oyuncu gidecek, hangi oyuncu yeni sezonda yer alacak konuşaduralım başımıza bir de 'Ayhan Dayı' çıktı. Kim bu adam, diye merak edenler için yeni oyuncu hakkındaki ilk tahminleri açıklıyoruz!

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'ne veda ettik!

Kızılcık Şerbeti'ne veda ettik!

Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finali bölümü ile ekrana ara verdi. Eylül ayında yeni bölümü yayınlanacak olan dizide kim öldü, kim kaldı merak konusu ancak soru işaretlerinden daha çok Mustafa karakterine hayat veren oyuncu Emrah Altıntoprak'ın performansı konuşuluyor. Altıntoprak dün akşam hepimize oyunculuk resitali izletti, sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın