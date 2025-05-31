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İlker Ayrık, Geniş Aile Dizisi ile İlgili Bir Gerçeği Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

İlker Ayrık, Geniş Aile Dizisi ile İlgili Bir Gerçeği Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.05.2025 - 14:14

Sergen Deveci'nin Daniska Show adlı programına katılan İlker Ayrık, efsane komedi dizilerinden Geniş Aile hakkında ilk kez bir gerçeği açıkladı. Geniş Aile dizisinde Mürsel karakterine hayat veren Ayrık'tan karakter ile ilgili hiç duymadığımız bir hikaye geldi. Bakın neler söylemiş...

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Yıllar geçse de Geniş Aile'nin yeri bazılarımızda hep ayrı!

Yıllar geçse de Geniş Aile'nin yeri bazılarımızda hep ayrı!

Bir dönemin komedi efsanesi Geniş Aile dizisi yalnızca bizim için değil, dizinin oyuncusu İlker Ayrık için de unutulmazlar arasında. Ayrık, Sergen Deveci'nin Daniska Show adlı programında 2009 yılında yayınlanan dizi ile ilgili bazı gerçekleri açıkladı.

İlker Ayrık, onun için unutulmaz olan rolü hakkında konuştu.

İlker Ayrık, onun için unutulmaz olan rolü hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, dizide canlandırdığı ikonik karakter Mürsel ile ilgili 'Onu hala çok seviyorum.' diye konuştu. Ayrıca hikayede Mürsel karakteri ile ilgili hiç bilmediğimiz bir gerçeği açıkladı.

Meğer Mürsel aslında kekeme olarak yazılmamış.

Meğer Mürsel aslında kekeme olarak yazılmamış.

Başarılı oyuncu senaryoyu ilk okuduğunda karakteri analiz ederken kekeme hayal etmiş. Bu fikri yönetmene götürdüğünde ise red yanıtı almış. Ancak bir şans istemiş. Dizinin yönetmeni iyi ki fırsat tanımış ki Mürsel'i İlker Ayrık'ın efsane yorumuyla izleme şansı yakalayabildik.

İşte o açıklaması:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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