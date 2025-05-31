İlker Ayrık, Geniş Aile Dizisi ile İlgili Bir Gerçeği Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!
Sergen Deveci'nin Daniska Show adlı programına katılan İlker Ayrık, efsane komedi dizilerinden Geniş Aile hakkında ilk kez bir gerçeği açıkladı. Geniş Aile dizisinde Mürsel karakterine hayat veren Ayrık'tan karakter ile ilgili hiç duymadığımız bir hikaye geldi. Bakın neler söylemiş...
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Yıllar geçse de Geniş Aile'nin yeri bazılarımızda hep ayrı!
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İlker Ayrık, onun için unutulmaz olan rolü hakkında konuştu.
Meğer Mürsel aslında kekeme olarak yazılmamış.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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