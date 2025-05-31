Nefes Kesen Mücadele: 31 Mayıs Cumartesi Survivor'da Kim Elendi?
Survivor 2025'in finaline sayılı günler kaldı. Survivor eleme düellosuna çıkan Aycan ve Sevgi arasında kıyasıya mücadele yaşandı.
Peki, Survivor 2025'te elenen yarışmacı kim oldu? İşte Survivor 2025 31 Mayıs Cumartesi günü elenen isim...
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Survivor 2025'in büyük finaline sayılı günler kaldı.
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Survivor 2025'te elenen isim Aycan Yanaç oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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