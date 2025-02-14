Kızılcık Şerbeti İlhami'nin Nişanlısından Giray Altınok'un Güldür Güldür Açıklamasına TV Dünyasında Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti İlhami'nin Nişanlısından Giray Altınok'un Güldür Güldür Açıklamasına TV Dünyasında Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Türk televizyonlarına adını altın harflerle yazdıran Avrupa Yakası, 190 bölüm boyunca izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Güçlü kadrosuna rağmen neredeyse her bölüm konuk ettikleri ünlü isimlerle çıtayı arşa çıkaran Avrupa Yakası'nda rol almış tüm ünlü isimleri tek bir içerikte topladık!
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Geçtiğimiz hafta 700. bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen bir oyuncu diziye veda edecek. İşte detaylar...
Survivor 2025'te Almeda'yla yaşadığı çekişmeli tartışmayla gündem olan Adilhan, elenmeden önce Almeda'yla güç oyununa çıkmış ve yenilmişti. Adilhan'dan yarışmadan elendikten sonra söz konusu olay hakkında paylaşım geldi.
Bir döneme damga vuran çocuk dizisi Bez Bebek'i muhakkak hatırlarsınız. Evrim Akın'ın bez bebek Nana karakterine hayat verdiği dizi yayınlandığı dönem izlenme rekorları kırmıştı. Dizinin senaristi Nilbanu Engindeniz, Evrim Akın'ın YouTube kanalına konuk oldu ve dizinin geri dönebileceğini açıkladı. İşte detaylar...
BluTV'deki Prens dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Giray Altınok, uzun süredir yer aldığı Güldür Güldür Show'dan ayrılmasıyla herkesi üzmüştü. Feridun karakterine hayat veren Altınok, buradaki ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinde, ekranlardaki tehlikeye dikkat çekildi. Televizyonda yayınlanan diziler ve gündüz kuşağı programları hakkında uyarılar yapıldı. Hutbede, 'Ekranlar, daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir.' diyerek vatandaşların tedbir almasının altı çizildi. Televizyondaki yayınların 'ahlakı bozduğu' yorumu yapıldı.
Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse dizisinde üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar ilk bölümden gözleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada üniversite öğrencisini oynaması nedeniyle goygoycuların diline düşen Dizdar, bu kez de Savaş Özbey'in köşe yazısında yerini aldı. Dizdar, oynadığı rolü ile ilgili eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin gönül kapılarını kapatmasına neden olan acı hikayesi nişanlısının vefatıydı. Herkes İlhami'nin geçmişte aşk yaşadığı kadını merak etmişti. İlhami, Nursema'yı istemeye giderken son kez nişanlısının fotoğrafına bakmıştı. O esnada tam net göremeyenler için İlhami'nin nişanlısına gelin şimdi daha yakından bakalım...
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar hem konusu gereği hem de yayınlandığı günden bu yana skandallara imza atıyor. Dizide yaşananlar bir yana dursun ailenin açtığı dava ve sonrasında çıkan yangın dizinin bir süre gündemden düşmesine izin vermemişti. Neyse ki çekimleri normale dönen dizide her şey yolunda. Ancak bu kez de hikayede Aniesi ile Şakir Paşa ilişkisi gündeme damgasını vurdu. Çok konuşulan diziyi yapay zekaya sorduk. Bu kadar seveni varken acaba bu diziyi izleyenler hakkında neler söyleyebilirsin, diye. İşte, yapay zekaya göre Şakir Paşa Ailesi'ni izleyenlerin 5 gizli karakter özelliği...
Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Yüksel, yeni dizi ile anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projede başrol oynayacak güzel oyuncunun yeni adresi merak uyandırdı. İşte detaylar...
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Survivor'ın geçtiğimiz sezonundan bu yana birbirinden nefret eden ikilisi Pınar ve Sema yeni sezonda karşılaştı. İşte iyice çığrından çıktı. Yarışmayı terk edecek seviyeye gelen kavgada aileler de araya girdi. Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda 'Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması.' dedi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Kral Kaybederse herkesin ilgisini çekti. Dizinin gerçek bir hikayeden alıntılanması da merak uyandırıcıydı. Dizide Kenan ve Fadi arasında aşk yaşanacağını tahmin etmişsinizdir. Meğer Budayıcıoğlu yıllar önce dizi ile ilgili konuşurken bu aşktan da bahsetmiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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