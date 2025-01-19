Kemerlerinizi Bağlayın! 2000 Yılının İstanbul Sokaklarında Taksiyle Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

Zaman zaman her birimiz geçmiş yıllara özlem duyuyoruz. Bu özlem son dönemlerde daha da belirginleşti. Özellikle İstanbul'un eski nostaljik havasını hepimiz özlüyoruz. Şu an büyük bir karmaşanın ve kalabalığın hakim olduğu İstanbul'un eski hali pek çoğumuzun hatırasında. Bazılarımız içinse sadece fotoğraf ve videolardan ibaret.
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Hazırsanız hep birlikte 2000 yılının İstanbul'una küçük bir yolculuğa çıkalım.
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25 sene öncesinin İstanbul sokaklarında taksiyle çekilmiş görüntülerle, o günlere kısa süre de olsa küçük bir bakış atalım.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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insanlar ne kadar pozitif ve güler yüzlü
İnsanların yaptığı işe saygısı,taktığı kravattan bile anlaşılıyor
En güzel günlerimizmiş, değerini bilememişiz. Çeyrek asır geçtiğine inanmak zor vayyy beee!!!