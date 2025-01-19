Kemerlerinizi Bağlayın! 2000 Yılının İstanbul Sokaklarında Taksiyle Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

Zaman zaman her birimiz geçmiş yıllara özlem duyuyoruz. Bu özlem son dönemlerde daha da belirginleşti. Özellikle İstanbul'un eski nostaljik havasını hepimiz özlüyoruz. Şu an büyük bir karmaşanın ve kalabalığın hakim olduğu İstanbul'un eski hali pek çoğumuzun hatırasında. Bazılarımız içinse sadece fotoğraf ve videolardan ibaret.