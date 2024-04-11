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İzlerken Gerileceksiniz: Dünyanın En Ürkütücü Su Kaydırağı Aqua Spinner İçerden Nasıl Gözüküyor?

İzlerken Gerileceksiniz: Dünyanın En Ürkütücü Su Kaydırağı Aqua Spinner İçerden Nasıl Gözüküyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 10:47

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Su kaydırakları, yaz mevsiminin en popüler ve keyif veren etkinliklerinden biri olarak öne çıkar. Bu eğlenceli aktivite, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve adrenalini yüksek bir deneyim yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenektir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aquaparkreda/...
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Dünyanın en ilginç su kaydıraklarından biri olan Aqua Spinner, eğlence tutkunlarının dikkatini çekse de pek çok kişi cesaret edemiyor.

Dünyanın en ilginç su kaydıraklarından biri olan Aqua Spinner, eğlence tutkunlarının dikkatini çekse de pek çok kişi cesaret edemiyor.

Kaydırağın içeriden nasıl göründüğü bir grup genç tarafından kaydedildi.

Kaydırağın içeriden nasıl göründüğü bir grup genç tarafından kaydedildi.

Görüntüler sadece izlerken bile gerilmemize yetti.

İşte o video;

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