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Güneş Kar Topluyor Tabiri Ne Kadar Gerçek? Kar Yağarken Güneşin Açmasının Nedeni Açıklandı

Güneş Kar Topluyor Tabiri Ne Kadar Gerçek? Kar Yağarken Güneşin Açmasının Nedeni Açıklandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 16:56

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Kar, pek çok kişinin en sevdiği doğa olaylarından biri. Her yerin beyaz bir örtüyle kaplanması, sokakları adeta bir masal diyarına çeviriyor. Ancak bundan daha güzeli, her yer bembeyaz karla kaplıyken bir anda güneşin belirmesi. Karın soğuk havasıyla güneşten gelen hafif sıcaklığın birleştiği o an, kışın en huzur veren manzaralarından birini sunuyor.

Kış aylarında hepimizin gözlemlediği bir durum var. Kar yağarken bulutlar bir anda aralanıyor, güneş yüzünü gösteriyor ve birkaç dakika sonra kar yeniden bastırıyor. Ülkemizde bu manzara için yıllardır 'güneş kar topluyor' denir. Peki bu söz gerçekten bilimsel bir olayı mı anlatıyor? Yapılan bir araştırmaya göre, halk arasında kuşaklardır tekrarlanan 'güneş kar topluyor' sözünün bilimsel olarak tam bir karşılığı olmasa da bu deyim gerçekten çoğu zaman gerçekleşen bir hava olayını anlatıyor. 

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Kar yağarken güneşin bir anda açmasının nedeni atmosferdeki hava hareketleriyle ilgili.

Kar yağarken güneşin bir anda açmasının nedeni atmosferdeki hava hareketleriyle ilgili.

Bu durum genellikle konvektif kar yağışı sırasında, yani sıcaklık farkları nedeniyle ani hava hareketlerinin oluştuğu durumlarda ortaya çıkıyor. Yoğun kar yağışı sırasında bulutların arasında kısa süreli açıklıklar oluşuyor ve güneş bu aralıklardan kendini gösterebiliyor.

Özellikle kış aylarında soğuk hava kütleleri ile daha sıcak hava kütleleri karşılaştığında bu tür dalgalanmalar sıkça yaşanıyor. Bir diğer neden ise yüksek ve alçak basınç sistemlerinin etkisi. Kısa süreli güneşlenmeler, bulutların rüzgarla hızla dağılması sonucu da ortaya çıkabiliyor. Ancak güneşin açması kar yağışının bittiği anlamına gelmiyor. İnce ve parçalı bulutlar bile kar yağdırabiliyor.

Yani 'güneş kar topluyor' sözünün bilimsel olarak tam bir karşılığı yok. Ancak bu söz, kar yağarken aniden açan güneşi ve kısa süre sonra yeniden bastıran kar yağışını tarif etmek için yıllardır kullanılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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