Güneş Kar Topluyor Tabiri Ne Kadar Gerçek? Kar Yağarken Güneşin Açmasının Nedeni Açıklandı

Kar, pek çok kişinin en sevdiği doğa olaylarından biri. Her yerin beyaz bir örtüyle kaplanması, sokakları adeta bir masal diyarına çeviriyor. Ancak bundan daha güzeli, her yer bembeyaz karla kaplıyken bir anda güneşin belirmesi. Karın soğuk havasıyla güneşten gelen hafif sıcaklığın birleştiği o an, kışın en huzur veren manzaralarından birini sunuyor.

Kış aylarında hepimizin gözlemlediği bir durum var. Kar yağarken bulutlar bir anda aralanıyor, güneş yüzünü gösteriyor ve birkaç dakika sonra kar yeniden bastırıyor. Ülkemizde bu manzara için yıllardır 'güneş kar topluyor' denir. Peki bu söz gerçekten bilimsel bir olayı mı anlatıyor? Yapılan bir araştırmaya göre, halk arasında kuşaklardır tekrarlanan 'güneş kar topluyor' sözünün bilimsel olarak tam bir karşılığı olmasa da bu deyim gerçekten çoğu zaman gerçekleşen bir hava olayını anlatıyor.

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