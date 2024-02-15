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İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasını Eleştirdi: 'Fotoğraf Çekerler Diye Özenle Hazırlanıyorum'

İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasını Eleştirdi: 'Fotoğraf Çekerler Diye Özenle Hazırlanıyorum'

üniversite
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:13

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İstanbul Üniversitesi’nin kampüslerini halka açtığını duyurmasının ardından öğrencilerden ve sosyal medyada tepkiler gelmişti. Kampüslerin halka açılmasının ardından ise sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ile vatandaşların amfilere girerek ders dinlediği iddia edilmişti.

O iddialardan sonra ise üniversite yönetimi bazı kısıtlamalar getirmişti: 👇

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"@plutonven" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Ece Eşmeli de durumu ironik bir şekilde eleştirdi.

"@plutonven" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Ece Eşmeli de durumu ironik bir şekilde eleştirdi.

Ece Eşmeli o videosunda, 'Bugün okula özenle hazırlanıyorum. Çünkü tanımadığımız bir sürü insan gelecek, dersin ortasında sınıfa girecekler, belki benim fotoğrafımı çekecekler o yüzden çirkin çıkmak olmaz. Benimle tanışmak isteyen insanlar çıkabilir, ben istemediğimi söylersem ısrar edebilirler, dışarıda çok yaşıyordum zaten, artık dışarısı da okula geldiği için okulda da yaşayabilirim yüksek ihtimal' dedi.

Ece Eşmeli o videosunda, 'Bugün okula özenle hazırlanıyorum. Çünkü tanımadığımız bir sürü insan gelecek, dersin ortasında sınıfa girecekler, belki benim fotoğrafımı çekecekler o yüzden çirkin çıkmak olmaz. Benimle tanışmak isteyen insanlar çıkabilir, ben istemediğimi söylersem ısrar edebilirler, dışarıda çok yaşıyordum zaten, artık dışarısı da okula geldiği için okulda da yaşayabilirim yüksek ihtimal' dedi.

Ece Eşmeli eleştiri videosunu ise, 'Üniversiteler müze değildir' diyerek paylaştı.

Ece Eşmeli eleştiri videosunu ise, 'Üniversiteler müze değildir' diyerek paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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Tugay Başan

bari bi tel kafese falan koysalardı öğrencileri

mervednz

Şu makyaj yaparken bişeyler anlatma akımını kim başlattıysa Allah bildiği gibi yapsın.. Gına geldi

mrspock

Bi de izleyen var.

mrspock

Koca bulma kurumu mu? müze mi aw orası ayrıca sen hazırlansan nolcak hazırlanmasan nolcak kamile