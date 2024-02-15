İstanbul Üniversitesi'nin Halka Açılmasını Eleştirdi: 'Fotoğraf Çekerler Diye Özenle Hazırlanıyorum'

İstanbul Üniversitesi’nin kampüslerini halka açtığını duyurmasının ardından öğrencilerden ve sosyal medyada tepkiler gelmişti. Kampüslerin halka açılmasının ardından ise sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ile vatandaşların amfilere girerek ders dinlediği iddia edilmişti.