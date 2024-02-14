Halka Açılması Tepki Çeken İstanbul Üniversitesi Ziyaretlere Kısıtlama Getirdi

Son haftaların en sıcak tartışmaları üniversiteler üzerinden dönüyor. Ülke genelinde açık kampüs politikası uygulanacağı iddialarının sıklaşmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'ta bulunan kampüsünü ziyaretçilere açması hem okulun öğrencileri hem de kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Bugün rektörlükten açıklama geldi.