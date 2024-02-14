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Halka Açılması Tepki Çeken İstanbul Üniversitesi Ziyaretlere Kısıtlama Getirdi

Halka Açılması Tepki Çeken İstanbul Üniversitesi Ziyaretlere Kısıtlama Getirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:43

Son haftaların en sıcak tartışmaları üniversiteler üzerinden dönüyor. Ülke genelinde açık kampüs politikası uygulanacağı iddialarının sıklaşmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'ta bulunan kampüsünü ziyaretçilere açması hem okulun öğrencileri hem de kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Bugün rektörlükten açıklama geldi.

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Üniversite yönetimi uygulamayı böyle duyurmuştu.

Üniversite yönetimi uygulamayı böyle duyurmuştu.

Ancak içeride öğrencileri rahatsız edenler girmiş, güvenlik açısından uygulama riskli bulunmuştu.

Ancak içeride öğrencileri rahatsız edenler girmiş, güvenlik açısından uygulama riskli bulunmuştu.

Öğrenciler tepkilerini İÜMüzeDeğil etiketinde gösterdi.

Öğrenciler tepkilerini İÜMüzeDeğil etiketinde gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından paylaşımları yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Gelen tepkilerin ardından paylaşımları yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Ancak yeni bir karar daha geldi.

Ancak yeni bir karar daha geldi.
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Uygulamadan vazgeçilmedi ama ek tedbirler açıklandı.

Uygulamadan vazgeçilmedi ama ek tedbirler açıklandı.

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