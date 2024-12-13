İstanbul’da Taksi Çilesi: İstediği Yere Gitmeyen Yolcuyu Durağa Geri Götürdü

İstanbul’daki taksi sorunu gündemden düşmüyor. Bu kez Mecidiyeköy’de yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kadın, bindiği taksiyle İncirli’ye gitmek istediğini söylediğinde, taksi şoförü, gitmek istemediğini belirterek yolcuyu aldığı yere, durağa geri götürdü. Yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşıran kadın, durumu cep telefonuyla kaydederek tepkisini dile getirdi. O anlar, sosyal medyada da tepkilere sebep oldu.
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Taksi şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışmada, şoför yolcuyu istediği yere götüremeyeceğini belirterek aldığı yere geri bırakacağını ifade etti.
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Yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan kadın, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirerek şoföre tepki gösterdi ve o anları cep telefonuyla anbean kaydetti.
İşte o anlar👇📹
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