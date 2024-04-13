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İstanbul Boğazı'nda Dans Edercesine Yüzen Yunuslar Görenleri Hayran Bıraktı

İstanbul Boğazı'nda Dans Edercesine Yüzen Yunuslar Görenleri Hayran Bıraktı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.04.2024 - 17:41

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İstanbul'un serin sularında yine unutulmayacak anlar kameralara yansıdı. Boğazda eğlenceli vakit geçiren yunusların görsel şöleni izleyenleri adeta mest etti.

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İnsanlara olan yakınlıkları ile tanınan ve çok zeki oldukları bilinen yunuslar İstanbul Boğazı'nda yine şov yaptı.

İnsanlara olan yakınlıkları ile tanınan ve çok zeki oldukları bilinen yunuslar İstanbul Boğazı'nda yine şov yaptı.

İstanbul Boğazı'nda dans edercesine Adeta dans edermiş boğazın serin sularında yüzen yunuslar fotoğrafçı "@johannes_moths" tarafından görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda dans edercesine Adeta dans edermiş boğazın serin sularında yüzen yunuslar fotoğrafçı "@johannes_moths" tarafından görüntülendi.

Yunusların beraber yüzdüğü o anlar ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yunusların beraber yüzdüğü o anlar ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İşte o anlar;

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