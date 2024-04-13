İstanbul Boğazı'nda Dans Edercesine Yüzen Yunuslar Görenleri Hayran Bıraktı

İstanbul'un serin sularında yine unutulmayacak anlar kameralara yansıdı. Boğazda eğlenceli vakit geçiren yunusların görsel şöleni izleyenleri adeta mest etti.
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İnsanlara olan yakınlıkları ile tanınan ve çok zeki oldukları bilinen yunuslar İstanbul Boğazı'nda yine şov yaptı.
İstanbul Boğazı'nda dans edercesine Adeta dans edermiş boğazın serin sularında yüzen yunuslar fotoğrafçı "@johannes_moths" tarafından görüntülendi.
Yunusların beraber yüzdüğü o anlar ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İşte o anlar;
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