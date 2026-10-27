Polonyalı YouTuber iPhone Duo'yu Elle Yaklaşık 75 Bin Kez Katladı

Apple'ın 23 Ekim'de satışa çıkardığı ilk katlanabilir telefon iPhone Duo, çıkışından bu yana ekran dayanıklılığı tartışmalarının merkezinde. Apple'ın ilk katlanabilir modeli olduğu için kaç katlamaya dayanacağı en çok merak edilen konulardan biri oldu. İlk kullanıcıların menteşe hattında çatlak bildirdiği günlerde Polonyalı teknoloji YouTuber'ı Kuba Klawiter, telefonu kendi parasıyla alıp canlı yayında katlama testine soktu. Makine ve simülasyon kullanılmayan testte telefonu kameranın karşısında insanlar elle açıp kapattı, her saat başı sıra değişti. Hedef ya telefonun bozulması ya da bir milyon katlamaydı. Sayaç yaklaşık 75 bini gösterdiğinde iPhone Duo'nun iç ekranında dikey beyaz bir çizgi belirdi ve test sona erdi.
Test boyunca telefon elle katlandı, son aşamada 19 dakika buzun üzerinde bekletildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın