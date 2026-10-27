Polonyalı YouTuber iPhone Duo'yu Elle Yaklaşık 75 Bin Kez Katladı

Klawiter'in 'iPhone Duo - The Great Folding Test' adlı canlı yayını, telefonun satışa çıktığı günün ertesinde, 24 Ekim'de başladı. Klawiter telefonu kendi parasıyla aldı, Apple'dan destek ya da sponsorluk almadı. Kurallar basitti: katlama makinesi ya da simülasyon yok, telefonu açıp kapatma işini insanlar elle yapıyor ve her saat başı sıra değişiyor. Elle katlamanın makineden farkı, kuvvetin ve hızın kişiden kişiye değişmesi; bu yüzden deney laboratuvar ölçümünden çok gerçek kullanıma yakın bir deneme olarak okunuyor. Yayının ilk dört saatinde sayaç 10 bin 27'yi, gece ara verilmeden önce 18 bin 854'ü gösterdi. Masadaki tabelada 'Sabah 06.00'ya kadar mola' yazıyordu.

Yayında hem ekranın köşesinde hem masada duran dijital sayaç, katlama sayısını canlı olarak gösterdi. Görselde sayaç 75 bini, telefondaki kronometre ise 19 dakika 16 saniyeyi gösteriyor; videonun devamında sayaç 75 bin 1'e çıkıyor. Sayacı izleyenler de takip etti: bir geliştirici, yayın görüntüsünden sayacı yaklaşık dört saniyede bir okuyup katlama hızını hesaplayan açık kaynaklı bir araç yazdı. Yayın geçmişine göre tempo dakikada yaklaşık 30 ila 57 katlama arasında seyretti.

Testin son aşamasında ekip telefonu soğuğa karşı da denedi. iPhone Duo yaklaşık 19 dakika boyunca buz dolu bir kasenin üzerinde bekletildi ve sıcaklığı 30 dereceden 6-7 dereceye düştü. Ardından telefon kurulanıp masaya bırakıldı; iç ekranda önce dikey beyaz bir çizgi, sonra yatay bir çizgi belirdi. Sorunun soğuktan mı yoksa binlerce katlamanın birikiminden mi kaynaklandığı belli değil. Bildirilen arıza menteşede değil, ekranda yaşandı.