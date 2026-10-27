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Polonyalı YouTuber iPhone Duo'yu Elle Yaklaşık 75 Bin Kez Katladı

Polonyalı YouTuber iPhone Duo'yu Elle Yaklaşık 75 Bin Kez Katladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 13:21

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Apple'ın 23 Ekim'de satışa çıkardığı ilk katlanabilir telefon iPhone Duo, çıkışından bu yana ekran dayanıklılığı tartışmalarının merkezinde. Apple'ın ilk katlanabilir modeli olduğu için kaç katlamaya dayanacağı en çok merak edilen konulardan biri oldu. İlk kullanıcıların menteşe hattında çatlak bildirdiği günlerde Polonyalı teknoloji YouTuber'ı Kuba Klawiter, telefonu kendi parasıyla alıp canlı yayında katlama testine soktu. Makine ve simülasyon kullanılmayan testte telefonu kameranın karşısında insanlar elle açıp kapattı, her saat başı sıra değişti. Hedef ya telefonun bozulması ya da bir milyon katlamaydı. Sayaç yaklaşık 75 bini gösterdiğinde iPhone Duo'nun iç ekranında dikey beyaz bir çizgi belirdi ve test sona erdi.

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Test boyunca telefon elle katlandı, son aşamada 19 dakika buzun üzerinde bekletildi

Test boyunca telefon elle katlandı, son aşamada 19 dakika buzun üzerinde bekletildi

Klawiter'in 'iPhone Duo - The Great Folding Test' adlı canlı yayını, telefonun satışa çıktığı günün ertesinde, 24 Ekim'de başladı. Klawiter telefonu kendi parasıyla aldı, Apple'dan destek ya da sponsorluk almadı. Kurallar basitti: katlama makinesi ya da simülasyon yok, telefonu açıp kapatma işini insanlar elle yapıyor ve her saat başı sıra değişiyor. Elle katlamanın makineden farkı, kuvvetin ve hızın kişiden kişiye değişmesi; bu yüzden deney laboratuvar ölçümünden çok gerçek kullanıma yakın bir deneme olarak okunuyor. Yayının ilk dört saatinde sayaç 10 bin 27'yi, gece ara verilmeden önce 18 bin 854'ü gösterdi. Masadaki tabelada 'Sabah 06.00'ya kadar mola' yazıyordu.

Yayında hem ekranın köşesinde hem masada duran dijital sayaç, katlama sayısını canlı olarak gösterdi. Görselde sayaç 75 bini, telefondaki kronometre ise 19 dakika 16 saniyeyi gösteriyor; videonun devamında sayaç 75 bin 1'e çıkıyor. Sayacı izleyenler de takip etti: bir geliştirici, yayın görüntüsünden sayacı yaklaşık dört saniyede bir okuyup katlama hızını hesaplayan açık kaynaklı bir araç yazdı. Yayın geçmişine göre tempo dakikada yaklaşık 30 ila 57 katlama arasında seyretti.

Testin son aşamasında ekip telefonu soğuğa karşı da denedi. iPhone Duo yaklaşık 19 dakika boyunca buz dolu bir kasenin üzerinde bekletildi ve sıcaklığı 30 dereceden 6-7 dereceye düştü. Ardından telefon kurulanıp masaya bırakıldı; iç ekranda önce dikey beyaz bir çizgi, sonra yatay bir çizgi belirdi. Sorunun soğuktan mı yoksa binlerce katlamanın birikiminden mi kaynaklandığı belli değil. Bildirilen arıza menteşede değil, ekranda yaşandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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