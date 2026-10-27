Apple’dan iPhone Sahiplerini İlgilendiren Karar: iPhone Duo Modelleri Değiştirilecek
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Apple’ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa sunulmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Yeni telefonlarını kullanmaya başlayan bazı kişiler, cihazın katlanma bölgesinde çatlaklar ve görüntü bozulmaları oluştuğunu belirtti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede yayılırken gözler Apple’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Şirket, 26 Ekim’de yaptığı açıklamayla iPhone Duo modelinde ekran sorunu yaşandığını doğruladı. Üstelik sorundan etkilenen kullanıcılar için cihaz değişimi yapılacağını da duyurdu.
iPhone Duo’nun ekranında çatlaklar oluşmaya başladı
Apple’dan açıklama geldi: Sorunlu telefonlar değiştirilecek
Ekran sorununun nedeni ne olabilir?
iPhone Duo kullanıcıları ne yapmalı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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