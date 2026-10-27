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Apple’dan iPhone Sahiplerini İlgilendiren Karar: iPhone Duo Modelleri Değiştirilecek

Apple’dan iPhone Sahiplerini İlgilendiren Karar: iPhone Duo Modelleri Değiştirilecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 09:02
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Apple’ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa sunulmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Yeni telefonlarını kullanmaya başlayan bazı kişiler, cihazın katlanma bölgesinde çatlaklar ve görüntü bozulmaları oluştuğunu belirtti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede yayılırken gözler Apple’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Şirket, 26 Ekim’de yaptığı açıklamayla iPhone Duo modelinde ekran sorunu yaşandığını doğruladı. Üstelik sorundan etkilenen kullanıcılar için cihaz değişimi yapılacağını da duyurdu.

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iPhone Duo’nun ekranında çatlaklar oluşmaya başladı

iPhone Duo’nun ekranında çatlaklar oluşmaya başladı

Apple’ın eylül ayında tanıttığı ilk katlanabilir telefon modeli iPhone Duo, 23 Ekim’de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede satışa çıktı. Kitap gibi açılıp kapanan tasarımıyla ilgi gören telefon, bazı kullanıcıların ekran sorunları yaşaması nedeniyle beklenmedik bir tartışmanın merkezine yerleşti. Özellikle cihazın iç ekranındaki katlanma çizgisi boyunca oluşan hasarlar sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Şikâyetlerde telefonun orta kısmında ince çatlaklar, parlak çizgiler ve görüntü bozulmaları meydana geldiği anlatıldı. Bazı kullanıcılar bu sorunlarla cihazı satın aldıktan kısa süre sonra karşılaştıklarını belirtti. Üstelik benzer hasarların ekranın katlandığı bölgede görülmesi, sorunun telefonun menteşe mekanizmasıyla bağlantılı olabileceği şüphesini artırdı. Ancak başlangıçta kaç cihazın etkilendiği ve hasarın neden kaynaklandığı bilinmiyordu.

Apple’dan açıklama geldi: Sorunlu telefonlar değiştirilecek

Apple’dan açıklama geldi: Sorunlu telefonlar değiştirilecek

Artan şikâyetlerin ardından Apple, 26 Ekim’de iPhone Duo modellerindeki ekran sorunlarını kabul etti. Şirket, yaptığı açıklamada az sayıda cihazın iç ekranında problem yaşandığının farkında olduklarını belirtti. Sorundan etkilenen kullanıcıların ise cihaz değişimi için AppleCare ile iletişime geçmesi gerektiğini duyurdu.

Apple’ın verdiği bilgilere göre ekran problemi bütün iPhone Duo modellerinde görülmüyor. Şirket, sorun yaşanan cihazlarda belirtilerin genellikle kullanımın ilk döneminde ortaya çıktığını da ifade etti. Ancak kaç telefonun etkilendiğine dair kesin bir sayı paylaşılmadı.

Ekran sorununun nedeni ne olabilir?

Ekran sorununun nedeni ne olabilir?

Apple henüz ekranlarda oluşan hasarın kesin nedenini açıklamadı. Ancak elektronik cihazları inceleyip onarım rehberleri hazırlayan iFixit, iPhone Duo’nun katlanma mekanizması üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, cihazın söküm görüntülerinden, patent belgelerinden ve bilgisayarlı tomografi taramalarından yararlanarak menteşenin üç boyutlu bir modelini hazırladı.

Yapılan incelemede ekranın altından geçen kablonun yakınında bulunan destek parçasına odaklanıldı. iFixit’e göre bu parçanın telefon katlanırken yeterince geri çekilmemesi, ekranın belirli bir bölümünde baskı oluşturuyor olabilir. Sosyal medyada paylaşılan hasarların da bu bölgeye yakın olması, söz konusu ihtimali gündeme taşıdı. Ancak Apple bu değerlendirmeyi doğrulamadı ve sorunun üretimden mi yoksa tasarımdan mı kaynaklandığı henüz kesinleşmedi.

iPhone Duo kullanıcıları ne yapmalı?

iPhone Duo kullanıcıları ne yapmalı?

Apple’ın açıklamasına göre iç ekranında çatlama, çizgi oluşumu veya benzer görüntü sorunları yaşayan iPhone Duo sahiplerinin AppleCare üzerinden destek alması gerekiyor. Şirket, etkilenen cihazların değiştirileceğini duyurdu ancak değişim sürecinin bütün ülkelerde hangi koşullarda yürütüleceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşmadı. Bu nedenle kullanıcıların kendi cihazları için geçerli işlemleri Apple’ın resmî destek kanallarından öğrenmesi önemli.

Öte yandan iPhone Duo’nun ilk günlerinde yaşanan bu sorun, katlanabilir telefonların dayanıklılığıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Özellikle ekranın sürekli açılıp kapanması, geleneksel telefonlardan farklı bir mekanik yapı gerektiriyor. Apple’ın sorunu kabul ederek değişim seçeneği sunması olumlu bir adım olarak değerlendirilse de cihazların uzun vadeli dayanıklılığı konusunda daha fazla kullanıcı deneyimine ihtiyaç duyuluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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