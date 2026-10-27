Apple’dan iPhone Sahiplerini İlgilendiren Karar: iPhone Duo Modelleri Değiştirilecek

Artan şikâyetlerin ardından Apple, 26 Ekim’de iPhone Duo modellerindeki ekran sorunlarını kabul etti. Şirket, yaptığı açıklamada az sayıda cihazın iç ekranında problem yaşandığının farkında olduklarını belirtti. Sorundan etkilenen kullanıcıların ise cihaz değişimi için AppleCare ile iletişime geçmesi gerektiğini duyurdu.

Apple’ın verdiği bilgilere göre ekran problemi bütün iPhone Duo modellerinde görülmüyor. Şirket, sorun yaşanan cihazlarda belirtilerin genellikle kullanımın ilk döneminde ortaya çıktığını da ifade etti. Ancak kaç telefonun etkilendiğine dair kesin bir sayı paylaşılmadı.